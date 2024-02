Tunisie: Enquête et témoignages - Frontières et contrebande, des années de traque incessante

Les passeurs sont payés cash. Ils empruntent des pistes dont ils ont seuls le secret pour acheminer le butin jusqu'à son destinataire. Ici contrebande à la frontière tuniso-libyenne (archives 2017). Marsad

Il serait injuste et frustrant de ne pas louer les efforts gigantesques que ne cessent de déployer les corps de la Douane, de l'Armée, de la Police et de la Garde nationale pour endiguer le fléau de la contrebande. L'hommage qu'on leur rend ici est d'autant plus mérité qu'ils n'arrêtent pas de cumuler les arrestations, saisies et coups de filet. Les uns aussi retentissants que les autres. Et cela, malgré le développement de plus en plus massif et inquiétant des divers trafics transfrontaliers.

En effet, durant l'année écoulée, la douane a saisi, sur l'ensemble du territoire et au terme de quelque 32 mille descentes, 376 kg de stupéfiants, 5 kilos d'or, 6 kilos de cocaïne, 65 tonnes de produits alimentaires, 7 millions de dinars en devises étrangères, 5 millions de dinars en devise locale, 6665 véhicules de contrebandiers valant 296 millions de dinars, 3 tonnes de produits divers ( vêtements, cigarettes, fruits secs, portables, appareils électroménagers, lunettes, essence, produits pharmaceutiques..).

On relève également, dans ce tableau impressionnant, l'émergence de nouveaux trafics, comme en atteste la saisie d'importantes quantités de plomb ( estimées à 15,7 millions de dinars) et de pièces de rechange (estimées à 6 millions de dinars), ainsi que le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de... bétail (ovin et bovin) qui sévissait, depuis longtemps déjà, entre les gouvernorats de Tunis, Sousse, Jendouba, Sfax, Gafsa et Médenine.

%

Les douaniers semblent avoir «tenu» à entamer la nouvelle année avec brio, en frappant de nouveau et fort, notamment dans les régions de Tataouine, Kairouan, Al Fahs, Kélibia, Nabeul, Tunis, Zaghouan et Grombalia. En début de ce mois, ils ont saisi à l'aéroport Tunis-Carthage 160 grammes de cocaïne. D'une valeur marchande dépassant les 20 mille dinars, cette marchandise était soigneusement dissimulée dans un colis contenant de faux certificats expédié de l'étranger et destiné à un habitant de la région du Sahel.

Leur emboîtant le pas dans cette belle course aux trophées, les agents de la police et de la Garde nationale n'ont pas, eux non plus, démérité, en démasquant un grand nombre de trafics divers (devises, bijoux, stupéfiants, faux et usage de faux, essence, pièces détachées, appareils électroménagers, tabac, denrées alimentaires et... matériaux de construction (ciment, briques, acier, barres de fer...). Le tout bien suivi par de nombreuses arrestations.

C'est bien là où transite la marchandise clandestinement

Et l'armée dans tout cela ? Les soldats ne sont pas en reste. Par leur précieux apport logistique, ils ont joué un rôle crucial, particulièrement dans les zones de surveillance le long des frontières et à l'extrême sud du pays. Soit les régions les plus sollicitées par les contrebandiers de différentes nationalités.

C'est justement au niveau des frontières avec l'Algérie et la Libye que la contrebande a pris racine sur les terres tunisiennes, depuis les années 90, pour devenir aujourd'hui un véritable fléau. C'est là où tout se joue. Oui, soutiennent des sécuritaires et douaniers, c'est bien là où transite la marchandise clandestinement et, le plus souvent, à la tombée de la nuit.

Des contrebandiers assagis témoignent

Les passeurs, acteur principal de cette mafia, sont payés en espèces sonnantes et trébuchantes. Ils empruntent des pistes dont ils ont seuls le secret, pour acheminer le butin jusqu'à son destinataire. Celui-ci, selon l'accord conclu, les attend à un lieu convenu. Comment s'opère la transaction ? «Ça se fait, répond un douanier sous le couvert de l'anonymat, entre les membres du réseau conformément à une répartition judicieuse des tâches et à timing réglé à une seconde près».

Mais ce n'est pas l'avis d'un ancien contrebandier désormais assagi. Salem. H, 61 ans, qui assure plutôt que «les divers trafics sont généralement couverts par des intermédiaires pistonnés qui gèrent tout jusqu'aux moindres détails et qui, bien évidemment, n'agissent qu'après avoir encaissé leur commission. Moi personnellement, c'est ainsi que j'ai pu m'imposer dans ces milieux, non sans avoir fait auparavant l'amère expérience de la prison à deux reprises, pour avoir évolué en solitaire sans l'aide de qui que ce soit». Rajah. B, agent de la Garde nationale, en sait quelque chose. «Depuis, se remémore-t-il, ma mutation de poste du Grand Tunis à une ville du nord-ouest située à la frontière avec l'Algérie, des inconnus commencèrent à m'aborder, sous le double prétexte qu'ils voulaient simplement nouer des relations amicales et m'aider à exercer mon travail dans les meilleures conditions.

Dieu m'est témoin que je n'ai jamais succombé à leur offensive de charme. C'est que quelque chose me disait qu'il y avait anguille sous roche et que l'enfer s'ouvrirait devant moi, si je venais à leur prêter le flanc. Et c'est tant mieux, puisque trois jours plus tard, j'ai vu ces mêmes personnes... mains menottées et mises en examen pour trafic de drogue à la frontière». Courageux et direct, notre interlocuteur regrette d'un ton amer la compromission de certains de ses collègues et pris au piège dans des circonstances similaires. Ce qui a conduit à leur emprisonnement. De ce fait, il n'est pas rare de voir des contrebandiers recourir à la tactique de la présence à bord de leurs véhicules d'un «piston», pour assurer leur protection lors des barrages policiers et douaniers, très fréquents tout au long du trajet de transport de la marchandise illicite.

La méchante industrie du tabac

Selon les mêmes statistiques 2023 de la douane, il s'est avéré que l'activité de la contrebande du tabac a évolué de plus de 8% par rapport à 2022. Deux facteurs ont joué. Primo, la hausse fréquente des prix du tabac dans les circuits légaux incite davantage de fumeurs à se rabattre sur le marché parallèle où l'offre est nettement plus abordable, donc tentante. Secundo, pour les paquets de cigarette banalisés, écoulés au marché noir, il est difficile de faire la différence entre les vrais et les faux. «Cela veut dire que leurs consommateurs sont exposés aux risques de maladies cardiovasculaires», avertit le docteur Ridha Mokni, spécialiste en nutrition.

En France, par exemple, où la vente clandestine des cigarettes est passible de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3.750 euros, une grande mobilisation contre le tabac de contrebande a été organisée récemment pour alerter sur les graves conséquences de ce fléau appelé «la méchante industrie du tabac», qui fait perdre au fisc français la bagatelle de cinq milliards d'euros par an.

En fera-t-on un jour de même chez nous ? Par ailleurs, pourquoi ne pas durcir les lois et muscler les restrictions aux postes frontaliers ? En Occident, un pays comme la Belgique est incontestablement le plus ferme en matière de lutte contre les trafics de contrebande. Au point qu'un homme d'affaires de renom a été dernièrement arrêté, puis condamné à dix ans de prison et à... cinquante millions d'euros d'amende pour contrebande de cigarettes!

Les migrants, nouveau-né de la contrebande

Le plus inquiétant est que tous ces business lucratifs se sont complexifiés par l'émergence de nouveaux réseaux dirigés autant par des Tunisiens que par des étrangers aguerris aux trafics transfrontaliers. Ces réseaux ne se contentent plus des revenus juteux habituels (drogue, or, produits alimentaires...). Jamais en panne d'idées, leur nouveau-né s'appelle «les migrants», allusion faite à ces milliers de réfugiés subsahariens arrivés clandestinement en Tunisie, à la recherche désespérée d'un miracle pouvant leur permettre d'atteindre leur paradis rêvé : l'Europe.

Entassés à nos frontières avec l'Algérie et la Libye, ils n'ont pas tardé à recevoir les visites de contrebandiers venus leur promettre de réaliser leur rêve, à condition qu'ils payent cash et à l'avance. Raison pour laquelle ils ont dû perpétrer des délits de vol et de braquage afin de pouvoir conclure ce marché. Selon des sources policières, la fuite de ces migrants s'opère par la frontière tuniso-algérienne, par l'intermédiaire de passeurs avertis et à bord de camions et de charrues, voire à dos d'âne, moyens de transport plus pratiques dans ces zones montagneuses et boisées. Cela semble marcher comme sur des roulettes, rien qu'en se fiant aux médias italiens qui ont rapporté que sur les 2.018 migrants arrêtés récemment à leur arrivée sur l'île de Lampedusa, 1.220 sont des subsahariens qui ont avoué avoir pris la mer après avoir violé la frontière algérienne grâce à un réseau de contrebandiers tunisiens.

Reste à savoir si ce nouveau-né des trafics transfrontaliers pourrait prospérer ou pas aux descentes des forces de l'ordre alertées par leurs homologues italiennes.

L'avis d'un expert

Pour approfondir cette enquête, La Presse a contacté l'éminent expert en économie et finance Abdelkader Boudriga qui estime que «le fléau du commerce parallèle englobant la contrebande est devenu si grave qu'on parle de plus de 5 milliards de dinars en devises étrangères qui circulent aujourd'hui illégalement dans le pays. Ce chiffre peut paraître peu crédible, en l'absence de statistiques officielles disponibles, mais il est certain qu'il en dit long sur la situation devenue dangereuse. Et là, je me demande, poursuit notre interlocuteur, pourquoi on n'a plus fait de grandes études sur ce phénomène depuis celle, exhaustive et fiable, effectuée en 1996».

La solution ? Pour M. Boudriga, «il faut d'abord commencer par la réalisation d'une étude similaire pour savoir réellement où nous allons, quand et comment pourra-t-on relever les défis de cette guerre». Ensuite, il suggère de traiter ce phénomène à la racine, et cela d'une part, en tenant compte de la situation sociale précaire d'une partie de la société attirée par l'argent facile de la contrebande pour gagner sa vie, et d'autre part, en oeuvrant, à travers la mobilisation des différents acteurs, à l'identification de solutions salutaires sur les plans économique et sécuritaire. A bon entendeur !