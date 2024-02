Afrique: Le Premier ministre se rend à Dubaï pour participer au « Sommet mondial des gouvernements 2024 »

Le Chef du gouvernement, Dr. Mostafa Madbouli, va quitter cet après-midi l'aéroport international du Caire en direction des Émirats arabes unis. Participer aux activités du « Sommet mondial des gouvernements 2024 », prévu à Dubaï du 12 au 14 février.

Cela fait suite à l'aimable invitation envoyée par le vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

L'ordre du jour du Premier ministre lors de sa participation au « Sommet mondial des gouvernements 2024 » comprend une série d'entretiens et de réunions avec un certain nombre de dirigeants d'institutions mondiales de développement, et la participation à un certain nombre de panels de discussion sur divers sujets, en plus de prononcer le discours d'inauguration pour passer en revue les efforts du gouvernement égyptien pour faire progresser divers secteurs de développement et améliorer l'efficacité des infrastructures.

Le « Sommet mondial des gouvernements 2024 » se tiendra sous le slogan « Prévoir les gouvernements du futur ». Il est prévu de rassembler une élite mondiale de leaders d'opinion, d'experts mondiaux dans divers domaines et de décideurs du monde entier, pour discuter du développement d'outils et de politiques essentiels à la formation des futurs gouvernements. Source: MENA