Sénégal: Carême chrétien 2024, à partir de ce mercredi les fidèles en conversion, pour 40 jours

Le Carême catholique 2024 débute ce mercredi 14 février, avec les Cendres, pour s'achever la Semaine Sainte qui commence du jeudi 28 au samedi 30 avril 2024, pour aboutir à l'événement le plus important dans le calendrier chrétien qu'est la Pâques.

Ce mercredi 14 février 2024 débute le Carême, pour prendre fin le 30 avril prochain. Pendant 40 jours, les fidèles chrétiens notamment les catholiques sont appelés à observer le jeûne, la prière, la méditation, le partage et l'ouverture à l'Autre.

POURQUOI 40 JOURS ?

Cette période représente les 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël, entre sa fuite d'Égypte et son entrée en terre promise. Ce nombre est aussi assimilé aux 40 jours passés par Jésus Christ dans le désert, entre son baptême et le début de sa vie publique.

MARDI GRAS

Le Carême est précédé du Mardi Gras, célébré demain, 13 février. Le Mardi Gras est le tout dernier jour avant d'entrer en Carême. Dans la tradition, le Mardi Gras est un peu spécial par rapport aux autres jours de la semaine. Les enfants change complétement de vêtements. Des filles déguisées en mode mariées, tenues traditionnelles avec des bijoux et des maquillages qui répondent à la coutume de l'ethnie, de la religion que représente chaque enfant (Lébou, Sérère, Joola, Mankagne, Pulaar, Mandingue). Du côté des garçons, certains s'habillent en tenue militaire, d'autres en mode médecin, infirmier, abbé, marabout, guerrier traditionnel, roi, entre autres.

MERCREDI DES CENDRES

Le Mercredi des Cendres, les croyants se rendent à l'église pour une célébration spéciale, au cours de laquelle les cendres des rameaux de l'année précédente sont consacrées et apposées sur les fronts des fidèles, en signe de croix. Les Cendres sont hautement symboliques : il s'agit d'un signe de repentance. Elles représentent le péché et la fragilité de l'être. En s'en recouvrant, le croyant montre qu'il reconnaît ses péchés et demande à Dieu de lui pardonner. En l'apposant sur le front du fidèle, il lui est rappelé ceci : «Tu es poussière et tu deviendras poussière».

Durant cette période de 40 jours (excepté les dimanches), les fidèles vont manger maigre (sans viande et sans plats riches ou raffinés), prier, faire pénitence et faire l'aumône. Ces 40 jours de Carême permettent de se préparer à la mort et la résurrection du Christ. Les croyants tentent de se rapprocher de Lui, en menant des actions concrètes telles que se priver de ce qui éloigne de Dieu, adopter un chemin d'humilité par la prière et la pénitence. Et ils doivent se tourner vers ceux qui ont besoin d'aide, faire des efforts de jeûne.