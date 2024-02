Afrique: Coopération - L'UE va payer la Mauritanie pour garder les migrants

L'accord signé par l'Union européenne (UE) et la Mauritanie, le 8 février, doit officiellement développer les relations économiques. C'est en fait pour bloquer les migrants que Nouakchott va recevoir de l'argent européen.

Officiellement, c'est un accord sur les relations économiques entre la Mauritanie et l'UE. Mais le déplacement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et d'Hans Leitjens, le directeur de l'Agence de contrôle des frontières européennes Frontex, dit autre chose. C'est bien un accord migratoire que les Européens sont allés chercher à Nouakchott. La Mauritanie est un des pays du Sahel les plus stables dans cette région gangrenée par les attaques djihadistes et avait déjà signé avec l'Espagne un accord bilatéral (2003) de rapatriement des clandestins. Ce pays accueille actuellement 150 000 réfugiés ayant fui l'insécurité régnant au Mali et est devenu un pays de transit pour rejoindre l'Europe. « La Mauritanie est un pays de transit qui connaît aussi une augmentation des départs de migrants depuis sa côte vers l'Espagne », explique Camille Le Coz, directrice associée au centre de recherche Migration policy institute et membre du réseau Désinfox migrants.

L'ex-général et président (depuis 2019) Mohamed Ould el-Ghazouani va obtenir pour son pays de nombreux fonds européens. 22 millions d'euros de plus pour son armée, le financement d'un grand projet routier le long de la côte entre Nouakchott et Nouâdhibou (deuxième ville du pays) ainsi que celui d'une ligne à haute tension de 1 400 km, allant de la capitale à Néma, dans l'Est, avec une centrale solaire à Kifa. Surtout, la Mauritanie va recevoir 210 millions d'euros pour la gestion de la migration. « La question qui se pose est de savoir les conséquences pour les migrants non Mauritaniens : seront-ils renvoyés vers leurs pays ou pourront-ils rester sur place si leur bateau est intercepté ? », s'interroge Camille Le Coz. « Comme pour le Niger, il va être demandé aux autorités de Mauritanie de démanteler les réseaux locaux de passeurs », ajoute-t-elle.

%

L'accord avec Erdogan avait ouvert la voie

Depuis 2015 et la crise migratoire, les Européens ont réalisé l'impossibilité de fermer complètement les frontières aux migrants et réfugiés. D'autant plus que les dirigeants nationaux de l'UE ne veulent pas mettre d'argent pour aider les pays européens en première ligne au Sud ou pour créer réellement une police européenne de frontières ainsi que pour permettre l'accueil des migrants sur l'ensemble du territoire européen. En parallèle d'une politique de plus en plus répressive à l'encontre des migrants qui arrivent sur les côtes européennes, les Européens ont signé des accords avec les voisins du Sud. Le premier à en avoir fortement bénéficié a été la Turquie d'Erdogan en 2016. Le marché, négocié en première main par l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, était simple : il empêchait les migrants de partir contre de l'argent et reprenait ceux non éligibles à l'asile. Six milliards d'euros. En 2021, les Turcs ont obtenu une rallonge de trois milliards d'euros. Si cet accord a limité considérablement le nombre de réfugiés arrivant illégalement en Europe en provenance du Sud-Est de l'Europe, les autres routes migratoires, notamment vers l'Italie et l'Espagne, se sont développées. Frontex a enregistré 380 000 franchissements irréguliers des frontières en 2023, le chiffre le plus élevé depuis 2016.

Un autre accord tenté avec la Tunisie

La Commission a signé, en juillet 2023, en présence des chefs de gouvernements italien et néerlandais (Giorgia Meloni et Mark Rutte), un accord à Tunis pour un « partenariat stratégique», le même vocable qu'avec la Mauritanie, officiellement pour développer l'économie locale. Las, l'autoritaire président tunisien, Kaïs Saied, a rejeté en octobre les 127 millions d'euros de l'UE. Car les Européens n'amenaient en réalité que la moitié de cet argent, l'autre partie étant la réaffectation de crédits déjà prévus. Mais Ursula von der Leyen a bien redit en septembre 2023, lors de son discours annuel devant le Parlement européen, qu'elle travaillait « à des accords similaires avec d'autres pays ». Du reste, les États membres n'attendent pas la Commission. L'Italie a ainsi signé en novembre dernier un accord avec l'Albanie pour y externaliser la prise en charge des migrants arrivés sur les côtes italiennes.