Gambie: Les fonds des membres de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) atteignent 6,9 milliards de dollars

La Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) a révélé devant les législateurs de la Commission des Entreprises Publiques de l'Assemblée Nationale que les fonds de ses membres ont augmenté de 6,2 milliards de dalasis à 6,9 milliards de dalasis au cours de l'année sous revue.

Lors de la présentation de son rapport d'activités et financier 2021 devant les députés le jeudi 8 février 2024, Mr Saloum Malang, le directeur général de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC), a souligné que malgré les effets néfastes de la pandémie du virus Covid-19, « c'est avec une grande satisfaction que les bilans de la Société» ont enregistré une hausse des fonds des membres.

Il a ajouté que les performances de la Société en 2021 ont démontré une résilience remarquable. « Nous sommes fermement convaincus qu'une vigoureuse combinaison de stratégies de croissance des investissements et de pratiques diligentes de gestion des coûts continuera à servir de base pour obtenir des performances supérieures à l'avenir, » a-t-il affirmé.

Il a révélé qu'avec le soutien du Ministère de l'Economie et des finances, la société a été en mesure de mettre en place un nouvel accord de paiement pour le recouvrement du Portefeuille de Prêts Non Performants aux Entreprises Publiques et au gouvernement gambien, d'un montant de 1,8 milliard de dalasis.

« Ces prêts ont été accordés entre 2006 et 2016, à la suite de plusieurs directives administratives qui ont enjoint à la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) d'accorder plus de 25 prêts à plusieurs entreprises d'état et au gouvernement, pour un montant total de 1,8 milliard de dalasis, » a déclaré le directeur général de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC).

« Au cours de l'année sous revue, ces prêts sont restés impayés, à l'exception des 163,5 millions de dalasis payés à ce jour. Les fonds disponibles pour l'investissement auraient pu être beaucoup plus relevés sans les prêts en souffrance cumulés de 1,6 milliard de dalasis. »

Il a également révélé que le portefeuille d'investissement du Régime de Pension Fédéré (FPS) avait augmenté de 14,4%, passant de 1,71 milliard de dalasis en 2020 à 1,95 milliard de dalasis en 2021, et ce, en raison de l'augmentation des investissements dans les Dépôts Bancaires A Terme et les Bons du Trésor.

Il a également révélé que le portefeuille d'investissement du Fonds National de Prévoyance (NPF) avait également connu une hausse de 9,8%, passant de 3,12 milliards de dalasis en 2020 à 3,44 milliards de dalasis en 2021, principalement en raison d'une augmentation des Dépôts Bancaires à Terme.

Le directeur général a souligné que le portefeuille d'investissement du Fonds de Financement du Logement (HFF) a diminué de 0,5%, passant de 269,92 millions de dalasis en 2020 à 268,701 millions de dalasis en 2021, en raison de la cession d'un immeuble de placement, bien que les dépôts bancaires à terme ont augmenté de 12,5 millions de dalasis.

Cependant, il a noté que la société est confrontée à des retards dans le paiement des contributions et dans la présentation de calendriers complets. « Le manque de terrains alloués par le gouvernement pour les projets de logement dans l'agglomération de Banjul, entre autres, est également un défi pour nous, » a-t-il déclaré aux députés.

Le Comité des Entreprises Publiques a ensuite adopté le rapport d'activité et le rapport financier 2021 de la Société de Financement de la Sécurité Sociale et de l'Habitat (SSHFC) avec des amendements.

