Sénégal: Université Alioune Diop de Bambey - Les étudiants décrètent 72 heures de grève

Les membres du collectif des amicales d'Unités de formation et de recherche (Ufr) de l'Université Alioune Diop (UAD) de Bambey ont décrété trois jours de grève pour soutenir leurs camarades de Saint-Louis à la suite de la mort de l'étudiant Alpha Yoro Tounkara.

DIOURBEL - Les manifestations contre le report de l'élection présidentielle du 25 janvier 2024 continuent d'impacter le système éducatif à Diourbel et Bambey. Après les enseignants du moyen-secondaires, les étudiants de l'Université Alioune Diop (UAD) sont entrés dans la danse. Ils ont décidé de soutenir leurs camarades de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis en décrétant trois jours de grève : samedi 10, lundi 12 et mardi 13 février 2024. Cette cessation d'activités pédagogiques a été décidée, le vendredi 09 février, à la suite de la disparition tragique de Alpha Yoro Tounkara, étudiant en Licence 3 Géographie à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, tué à l'occasion des affrontements les pensionnaires du campus pédagogique et les forces de l'ordre.

L'annonce de la grève a été faite à travers un communiqué conjoint signé par les présidents des amicales des trois Unités de formation et de recherche (Ufr) de l'Université Alioune Diop : Santé et développement durable (Sdd), Economie management et ingénierie juridique (Ecomij) et Sciences appliquées et techniques de l'information et de la communication (Satic). Le président de l'amicale des étudiants de l'Ufr Sdd, Mansour Mbaye, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une logique de se solidariser avec leurs camarades de Sanar. « Nous vivons cette solidarité estudiantine depuis quelques années. Les amicales de l'Ugb nous ont toujours soutenu dans nos combats. Ils ont été les premiers à réagir quand nous avions des problèmes d'intoxication. Actuellement, toutes les universités publiques du Sénégal partagent les mêmes douleurs et les mêmes peines », a-t-il dit au téléphone.

Dans leur communiqué, les membres du collectif des amicales de l'université de Bambey ont également déploré ces affrontements qui ont causé la mort d'un de leur camarade étudiant. Ils n'excluent pas la tenue des rencontres entre les délégués des autres universités afin de réunir leurs forces et mener une lutte collective dans le futur.

Mais les étudiants de l'Université Alioune Diop ne seront pas seuls dans cette grève. Ils ont reçu le soutien de leurs professeurs. Ces derniers ont décidé de suivre la grève de 48 heures (lundi 12 février et mardi 13 février) décrétée par le bureau national du Syndicat autonome des enseignants du supérieur. Ce qui signifie que durant ces deux jours (lundi et mardi), il n'y aura pas de cours dans les trois campus pédagogiques de l'Université Alioune Diop (Diourbel, Bambey et Ngoundiane).