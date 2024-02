Togo: Une manie du gouvernement pour écarter les candidats 'encombrants' ?

C'est une interrogation. Toutefois, pour sa part, la DMP n'est plus au stade d'une interrogation, car pour elle, c'est bien ce qui est en train de se passer avec le coût de la caution pour chacune des deux élections tel que fixé par le gouvernement togolais.

Voici un morceau choisi d'une réaction de la DMP sur la Caution pour les législatives et les régionales....

S'agissant de la fixation du montant de la caution à 500 000 fcfa pour les élections législatives et 200 000 fcfa pour les élections régionales, la DMP rappelle que lors des élections législatives de 2013, la caution demandée aux candidats était de 200 000 fcfa et en 2018 elle a été fixée à 100 000 fcfa. Les montants décidés cette fois ci par le gouvernement témoignent de sa volonté d'exclure une grande partie des Togolaises et des Togolais incapables de réunir ce montant exorbitant dans le contexte de pauvreté dont le régime est responsable.

Au regard de tout ce qui précède, la DMP constate que le régime qui campe dans une logique de conservation du pouvoir, cherche à pousser les partis politiques qui oeuvrent pour l'alternance et le bien-être du peuple à boycotter une fois encore les prochaines élections et à leur ouvrir la voie pour des forfaitures politiques qu'ils envisagent contre le peuple. Malheureusement, pour eux que ce plan ne marchera pas !

Une certitude, ce regroupement ne compte pas lâcher. « La DMP ne tombera pas dans le piège du boycott des élections », pouvait-on lire dans le document signé de sa Conférence des présidents.

Si elle croit savoir qu' « il est encore temps de se raviser et de prendre les dispositions idoines en vue de corriger les décisions injustes prises et appeler à des assises pour que les décisions relatives au processus électorales soient étudiées et prises de manière consensuelle », la DMP a profité de l'occasion pour lancer « un appel urgent aux populations afin qu'elles se mobilisent et se préparent à aborder les futures échéances avec la conviction qu'elles ont le pouvoir de contraindre le pouvoir qui n'en a aucune volonté politique, à organiser des élections transparentes dont les résultats correspondront à la volonté de changement et d'alternance exprimée dans les urnes. Les mots d'ordre à cet effet sont tolérance zéro pour les fraudes et tolérance zéro pour la proclamation de résultats truqués ».