Nigeria/Cote d'Ivoire: CAN 2023 - « Le Nigeria doit accepter cette défaite », Stanley Nwabali

Après leur défaite 2-1 en finale de la CAN 2023 contre la Côte d'Ivoire, Stanley Nwabali a exprimé sa déception mais demande à ses compatriotes d'accepter le résultat final.

Les Super Eagles ont perdu une quatrième finale de la CAN ce dimanche en Côte d'Ivoire. Leur gardien de but, Nwabali, s'est prononcé en zone mixte.

Comment te sens-tu ? Comment ça va ce soir ?

Au fait, comment je me sens ? Ouais. C'est dur maintenant, c'est vraiment dur pour moi. Je me sentais bien aujourd'hui parce que je perds 2-1. C'est dur. Mais il faut le prendre, c'est le football. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Nous devons le prendre. On peut cependant être fier de notre performance dans le tournoi. Pour moi, c'était un beau tournoi. C'était une belle performance pour moi dans ce tournoi. Mais voyez-vous, nous avons perdu le trophée, donc je n'ai plus rien à dire, pour être honnête.

Est-ce le sentiment, le trophée ou rien ?

Non, j'aimerais que nous gagnions le trophée. Ce n'est que mon objectif, mais nous l'avons perdu. Nous devrons donc conquérir cela une autre fois. Je ne sais pas. C'est vraiment dur pour moi. C'est vraiment dur de perdre ce genre de match. C'est vraiment dur, mais nous devons l'accepter. C'est le football, pour être honnête. Nous devons le prendre. Mais en fait, j'ai l'impression de n'avoir rien où aller aujourd'hui parce que c'est si peu pour nous. On a fait un bon tournoi.

Alors, quel est votre objectif pour le moment après cela ?

Pour moi, il faut pousser. Il faut pousser. Mais réaliser un bon tournoi et remporter le trophée est une voie à suivre. Mais ce sera pour une autre fois.

Vous les avez battus en phase de groupes. D'où pensez-vous que vous l'ayez obtenu ce précédent résultat ?

Vous savez, chaque jeu a sa propre manière. Nous gagnons pour la première fois en phase de groupes et nous perdons la finale. J'aurais aimé que nous puissions gagner celui-ci et perdre en phase de groupes. Mais c'est bien qu'on le prenne. C'est le foot. Cette tactique a été critiquée dès le début. Mais la meilleure réponse de toute l'équipe des Super Eagles est qu'après tout, nous gagnons.

Nous avons désormais encaissé la première défaite de la compétition sur la plus grande scène. Comment vous sentez-vous et qu'en pensez-vous ? Et selon vous, où pouvons-nous nous améliorer ?

Il faut évoquer ce côté de la compétition avec le coach. Mais, parler de cette plus grande étape, c'est un peu difficile pour moi. Comme maintenant, nous perdons notre dernier match et nous sommes déçus.