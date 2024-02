Nigeria/Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Gros clash entre Emerse Fae et Jérôme Rothen à propos du niveau de la compétition

Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire ce dimanche 11 février, Emerse Fae n'a pas du tout apprécié les critiques de Jérôme Rothen sur le niveau de la CAN 2023.

Répondant à une question de Dounia Mesli (envoyée spéciale d'Africa Top Sports) en zone mixte après la finale, le sélectionneur des Eléphants en a profité pour répondre au consultant de RMC Sport. Et Fae n'a pas mâché ses mots.

« J'ai entendu dire qu'il y a un pseudo journaliste en France, qui n'a jamais fait de match international de sa vie, qui aurait dit que le niveau de la CAN était catastrophique parce qu'il n'y avait ni technique ni de tactique. Je pense qu'il ne cornprend rien au foot. Quand on regarde la carrière internationale qu'il a eue... Je ne suis pas étonné. Je l'ai laissé parler, il s'est fait remarquer, il a fait son intéressant. C'était une CAN extraordinaire, avec des rebondissements, des buts, du spectacle. Il a été très malhonnête de dire que cette CAN n'était pas de qualité », a lâché l'ancien joueur de l'OGC Nice.

Emerse Faé avait un message à faire passer hier soir, après le sacre de son pays 🇨🇮 et son équipe, dont il a pris la charge, après le limogeage de Jean Louis Gasset (qu'il a tenu à féliciter également pour son travail) suite à la défaite face à la 🇬🇶 en phase de groupes #CAN2023 pic.twitter.com/kA3qBZqmNk

-- Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) February 12, 2024

Ces propos d'Emerse Fae recueillis par la journaliste d'Africa Top Sports ont fait le buzz sur le net ce lundi et sont parvenus à Jérôme Rothen qui n'a pas hésité à répondre au sélectionneur des Eléphants dans son style provocateur.

« Emerse Faé, tu aurais pu citer mon nom ! Tu l'as aperçu plus d'une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t'ai donnés). Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés ».

Ça tombe bien on en parle à 18h dans @Rothensenflamme sur @RMCInfo 👍@Emerse_Fae tu aurais pu citer mon nom!tu l'as aperçu plus d'une fois sur le terrain (en plus des maillots que je t'ai donné)🤪. Promis je ne parlerais pas de ta carrière et tes 0 titres gagnés😂 https://t.co/t4p9umNCJo