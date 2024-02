Algérie/Cote d'Ivoire: CAN-2023 (C.I.V-NG) - Haller offre le sacre à la Côte d'Ivoire

Abidjan — La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024), en battant le Nigeria 2-1, mi-temps (0-1), dimanche soir au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé à Abidjan.

L'attaquant Sebastien Haller a réussi, à huit minutes de la fin du match, à offrir une nouvelle CAN à son pays, la 3e, en inscrivant le but de la victoire, suite à un centre du jeune Simon Adingra (22 ans), une des révélations du tournoi ivoirien.

Pourtant, c'est le Nigeria qui avait ouvert le score, contre le cours du jeu sur sa première opportunité -- son premier corner -- grâce à son défenseur Troost-Ekgon Williams (33'). Le capitaine bien embusqué dans la surface de réparation, réceptionne le ballon d'un corner de son coéquipier, monte plus haut que les autres et d'une tête, met le ballon dans la lucarne droite du gardien ivoirien Fofana.

La première mi-temps a été à la faveur des Ivoiriens qui ont raté plusieurs occasions dont trois qui pouvaient faire mouche, par Haller à deux reprises (6e et 20e), et le face à face d'Adingra (33e).

Dans la seconde manche, les Ivoiriens démarrent en trombe et exercent une forte pression pour revenir au score et essayer ensuite de reprendre l'avantage, et ce tout en étant vigilants en défense.

Acculant les défenseurs nigérians, les coéquipiers du capitaine Franck Kessie parviennent ainsi à la 60e à revenir au score par l'intermédiaire du capitaine ivoirien qui reçoit une balle piquée du jeune Adinga et d'une tête rageuse égalise (1-1).

Les Ivoiriens ne se contentèrent guère de cela, et poursuivirent leur domination jusqu'au but de la délivrance de Haller qui, sur un centre encore une fois d'Adingra dans la surface, et d'une semelle victorieuse, marque le second but et offre après 94 minutes de jeu, la 3e Coupe d'Afrique des Nations à son pays.

Palmarès de l'épreuve après le sacre de la Côte d'Ivoire devant le Nigeria (2-1)

1957: Egypte (au Soudan), 4-0 contre l'Ethiopie

1959: Egypte (en Egypte), première de la poule finale

1962: Ethiopie (en Ethiopie), 4-2 a.p. contre l'Egypte

1963: Ghana (au Ghana), 3-0 contre le Soudan

1965: Ghana (en Tunisie), 3-2 a.p. contre la Tunisie

1968: Congo-Kinshasa (actuelle RDC) (en Ethiopie), 1-0 contre le Ghana

1970: Soudan (au Soudan), 1-0 contre le Ghana

1972: Congo (au Cameroun), 3-2 contre le Mali

1974: Zaïre (actuelle RDC) (en Egypte), 2-0 contre la Zambie

1976: Maroc (en Ethiopie), premier de la poule finale

1978: Ghana (au Ghana), 2-0 contre l'Ouganda

1980: Nigeria (au Nigeria), 3-0 contre l'Algérie

1982: Ghana (en Libye), 1-1 a.p., 7-6 t.a.b. contre la Libye

1984: Cameroun (en Côte d'Ivoire), 3-1 contre le Nigeria

1986: Egypte (en Egypte), 0-0 a.p., 5-4 t.a.b. contre le Cameroun

1988: Cameroun (au Maroc), 1-0 contre le Nigeria

1990: Algérie (en Algérie), 1-0 contre le Nigeria

1992: Côte d'Ivoire (au Sénégal), 0-0 a.p., 11-10 t.a.b. contre le Ghana

1994: Nigeria (en Tunisie), 2-1 contre la Zambie

1996: Afrique du Sud (en Afrique du Sud), 2-0 contre la Tunisie

1998: Egypte (au Burkina Faso), 2-0 contre l'Afrique du Sud

2000: Cameroun (au Ghana et Nigeria), 2-2 a.p., 4-3 t.a.b. contre le Nigeria

2002: Cameroun (au Mali), 0-0 a.p., 4-2 t.a.b. contre le Sénégal

2004: Tunisie (en Tunisie), 2-1 contre le Maroc

2006: Egypte (en Egypte), 0-0 a.p., 4-2 t.a.b. contre la Côte d'Ivoire

2008: Egypte (au Ghana), 1-0 contre le Cameroun

2010: Egypte (en Angola), 1-0 contre le Ghana

2012: Zambie (au Gabon), 0-0 a.p., 8-7 t.a.b. contre la Côte d'Ivoire

2013: Nigeria (en Afriue du Sud), 1-0 contre le Burkina Faso

2015: Côte d'Ivoire (en Guinée Equatoriale), (0-0, 9 t.a.b. à 8) contre le Ghana

2017: Cameroun (au Gabon), 2-1 contre l'Egypte

2019: Algérie (en Egypte), 1-0 contre le Sénégal

2021 (reportée à 2022) : Sénégal (au Cameroun), 0-0 (aux t.a.b : 4-2) contre l'Egypte

2023 (reportée à 2024) : Côte d'Ivoire (en Côte d'Ivoire), 2-1 contre le Nigeria

Ont gagné la compétition:

7 fois: Egypte

5 fois: Cameroun

4 fois: Ghana

3 fois: Nigeria, Côte d'Ivoire

2 fois: Algérie, RD Congo

1 fois: Afrique du Sud, Congo, Ethiopie, Maroc, Soudan, Tunisie, Zambie, Sénégal.

Liste des sélectionneurs africains sacrés à la CAN depuis 1957

1957: Mourad Fahmy (Egypte)

1963: Charles Kumi Gyamfi (Ghana)

1965: Charles Kumi Gyamfi (Ghana)

1972: Adolphe Bibanzoulou (Congo Brazzaville)

1978: Fred Osam-Duodu (Ghana)

1982: Charles Kumi Gyamfi (Ghana)

1990: Abdelhamid Kermali (Algérie)

1992: Yeo Martial (Côte d'Ivoire)

1996: Clive William Barker (Afrique du Sud)

1998: Mahmoud Al- Gohary (Egypte)

2006: Hassen Chehata (Egypte)

2008: Hassen Chehata (Egypte)

2010: Hassen Chehata (Egypte)

2013: Stephen Keshi (Nigeria)

2019: Djamel Belmadi (Algérie)

2021: Aliou Cisse (Sénégal)

2024 : Emerse Faé (Côte d'Ivoire).