Afrique: Bravo à la Côte-d'Ivoire qui a organisée et gagnée la coupe d'Afrique des nations 2023

Mes très sincères félicitations aux Éléphants qui ont mouillés le maillot jusqu'à la dernière goutte ; au peuple Ivoirien qui a soutenu à l'unisson leur équipe nationale ; au Président de la République de Côte-d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara qui a pris l'initiative d'organiser cette CAN et donc de construire des infrastructures sportives appropriées ; au Premier Ministre Robert Beugré Mambé et au Ministre Délégué auprès du Premier Ministre et Ministre des Sports et Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, tous artisans du succès de l'organisation et de la victoire de leur équipe nationale.

Un petit mot pour le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, un homme de mission et de devoir accompli.

En 2016, à moins d'une année, lorsque l'organisation des huitièmes Jeux de la Francophonie commençait à prendre du retard, le Président Ouattara avait fait appel à lui pour assurer le succès de cet évènement sportif et culturel international.

En 2023, à cinq mois de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, le Président Ouattara a encore fait appel à lui pour, non seulement assurer le succès de cette CAN, mais aussi pour gagner la Coupe et garder le trophée à la maison. Mission accomplie.

En ce qui concerne la RDC, nous sommes tout de même parvenus à nous classer dans le top quatre. Bravo à nos Léopards qui ont fait bon parcours.

Nous tenons à remercier très sincèrement nos frères du Congo d'en face qui sont restés surveillés attentivement le Fleuve Congo pendant notre absence.

Ainsi prend fin la surveillance du Fleuve Congo qui coïncide avec la fin de la CAN. Comme quoi, les Léopards ne sont pas allés en Côte d'Ivoire pour faire du tourisme, mais bien pour travailler fort et rester le plus longtemps que pouvait durer la CAN.

La RDC prend rendez-vous l'année prochaine au Maroc avec beaucoup d'ambition cette fois-ci.