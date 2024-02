Congo-Kinshasa: Conférence internationale sur les villes et territoires engagés - Le projet présenté par la Fondation Eboko

À l'occasion du sommet de Wallonie 2024 de Climate Chance Europe organisé par la présidence belge à Liège, Vanessa Claude Mavila a présenté, dans l'espace Pitch Corner, le projet sur la conférence internationale sur les villes et territoires engagés : une plateforme pour un avenir urbain durable.

Vanessa Claude Mavilla, présidente de la Fondation Eboko, a présenté le projet sélectionné et retenu par les organisateurs du sommet de Wallonie 2024 de Climate Chance Europe qui s'est tenu au Parc des expositions de Liège, du 8 au 9 février.

Dans son intervention de mise en lumière de l'une des solutions concrètes destinées à favoriser la transition écologique et à répondre aux défis posés par le changement climatique, elle a décrit le projet dont l'objectif principal est de faciliter l'échange de bonnes pratiques et de connaissances entre les villes africaines et françaises. À travers ce projet, il est question d'aborder les domaines-clés incluant la construction durable ; l'accès à l'eau et à l'électricité ; l'énergie ; l'alimentation et l'agriculture respectueuses de l'environnement. Tout en favorisant la coopération décentralisée, la conférence vise à renforcer les liens entre les acteurs locaux et à encourager les échanges fructueux.

La République du Congo et le Bénin sont parmi les pays participants à cette initiative, démontrant ainsi leur engagement envers le développement urbain durable. La collaboration entre les villes africaines, françaises et d'autres pays participants sera au coeur des discussions, permettant ainsi de promouvoir des partenariats stratégiques visant à construire des villes écologiques et durables.

Lors de cette conférence prévue en novembre prochain à Château Thierry, les thèmes qui seront abordés sont variés. Ils mettront un accent particulier sur la diplomatie des villes et territoires engagés, la coopération décentralisée et la construction d'éco-villes durables. Des experts et des représentants des villes apporteront leurs contributions en séances plénières et interactives dédiées aux discussions approfondies en ateliers thématiques. Une exposition mettra en valeur les solutions et les technologies innovantes dans les domaines de la construction durable, de l'énergie renouvelable, de la gestion de l'eau et de l'agriculture urbaine.

Pour l'instant, un calendrier préliminaire de la conférence prévoit un appel à contributions et à propositions de sessions, suivi de la confirmation des interventions sélectionnées et de la diffusion du programme provisoire. Les dates exactes de l'événement seront bientôt annoncées.

En conclusion, la conférence internationale sur les villes et territoires engagés offre une plateforme unique pour renforcer la coopération entre les villes africaines, françaises et d'autres pays participants en faveur d'un avenir urbain durable. « Cette initiative témoigne de l'engagement mondial envers la lutte contre le changement climatique et la promotion de solutions innovantes pour des villes résilientes et inclusives », a-t-elle conclu.

Fiche pratique du projet sur la conférence internationale sur les villes et territoires engagés, une initiative de la Fondation Eboko "Zu dia ba Nka"

Thèmes de la conférence

Tenir chaque année une conférence en vue d'explorer les différents aspects du développement urbain durable. En guise de rappel, en 2023, le thème était : "Diplomatie des villes et territoires engagés et coopération décentralisée". Celui de 2024 est "Bâtir des éco-villes durables : une plateforme de coopération entre les villes africaines et françaises pour un avenir urbain durable".

Objectifs

Faciliter l'échange de bonnes pratiques et de connaissances ; encourager la coopération décentralisée et stimuler les partenariats stratégiques.

Format de la conférence

Tenue des conférences plénières ; tenir des ateliers thématiques et organiser une foire/exposition.