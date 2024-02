Maroc: Art de la maison marocaine - Une coopérative de femmes se lance à la conquête du marché international grâce à l'INDH

Casablanca — "Notre objectif aujourd'hui est de commercialiser nos produits à l'étranger. Un objectif rendu possible grâce à l'Initiative nationale pour le Développement Humain (INDH)", affirme avec assurance Fatiha Tachfine, qui dirige une coopérative de l'Art de la maison marocaine spécialisée dans la tapisserie et le design d'intérieur.

Une coopérative née grâce à la mutualisation des efforts de cinq femmes bien déterminées à réinventer l'artisanat marocain et à lui apporter une touche de modernité, tout particulièrement dans la filière de la tapisserie, jusque-là un domaine réservé aux hommes. Cinq femmes artisanes qui ont aussi réussi à innover dans le design d'intérieur avec des créations inspirées de l'artisanat national et le patrimoine culturel marocain.

"Nous avons démarré notre projet avec seulement quelques outils rudimentaires au rendement très modeste. Nous l'avons après coup présenté aux responsables de la plate-forme des jeunes Erchad basée au niveau de la préfecture des arrondissements Moulay Rachid à Casablanca, lesquels ont salué cette initiative. Ce qui nous a motivé à solliciter le soutien de l'INDH", explique-t-elle dans une déclaration à la MAP, avant d'ajouter que ce projet risquait de tomber à l'eau sans le précieux soutien et l'assistance de la plate-forme Erchad sur les plans de la formation et l'encadrement, ainsi que l'acquisition de nouveaux machines modernes et performantes qui nous ont permis de gagner du temps et d'épargner des efforts.

%

Du coup, la durée de la production est passé à seulement une semaine au lieu d'un mois et demi auparavant, ce qui a permis d'augmenter le volume de production de la coopérative, indique-t-elle, visiblement satisfaite avant d'exprimer sa reconnaissance à cette plate-forme pour son soutien matériel et moral depuis le lancement du projet.

"Grâce à ce projet qui a bénéficié du soutien de l'INDH, nous avons pu améliorer notre condition matérielle avec aussi l'ambition de développer nos produits, créer des emplois pour les femmes de la région et même conquérir des parts de marché à l'extérieur du pays", assure-t-elle, les yeux pleins d'enthousiasme.

Un enthousiasme partagé par le directeur exécutif de la plate-forme des jeunes Erchad, Amine Mouaâtissme qui a fait savoir que l'Association Najm pour l'inclusion économique des jeunes s'active en faveur de la réalisation des projets inscrits dans le cadre de la promotion de l'économie sociale et solidaire, révélant sur ce registre que pas moins de 20 projets ont été financés à travers le lancement d'appels d'offres dont des projets prometteurs portés par des coopératives de création récente.

Il a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que les porteurs de projets ont été soutenus à travers l'acquisition de machines ainsi que des sessions de formation pendant une année dans les locaux de la plate-forme.

L'objectif est, selon lui, de les aider à développer leurs projets et de leur apporter l'accompagnement technique nécessaire, avant d'ajouter que les bénéficiaires ont été assistés sur le plan de la création de sites Web et de pages sur les réseaux sociaux en vue de mieux vendre leurs produits.

Pour sa part, la coordinatrice des projets de la plate-forme Erchad, Zahira Belassi a confié à la MAP que le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de la troisième phase de l'INDH portant sur l'Amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes dans son volet réservé à l'économie sociale et solidaire, indiquant que cette coopérative spécialisée dans la tapisserie et le design d'intérieur a bénéficié d'une aide de plus de 131.000 dirhams dont une contribution de l'ordre de 78.627 dirhams apportée par l'INDH contre un apport en nature des porteuses de projet qui s'élève à 52.418 dirhams.

Elle note enfin que ce projet a permis de créer cinq emplois directs, outre 7 à 8 emplois saisonniers et indirects, soulignant que la coopération a bénéficié de sessions de formation ainsi que d'un accompagnement technique sur la création d'un site Web et de pages sur les réseaux sociaux destinés à la promotion de leurs produits.