Algérie: SIPA - Une étape importante dans l'accompagnement du secteur de la pêche et l'aquaculture

Oran — Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Ahmed Badani a affirmé, dimanche à Oran, que le Salon international de la pêche et l'aquaculture (SIPA) est devenu une importante étape dans l'accompagnement de la dynamique que connait le secteur de la pêche et l'aquaculture.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de la 9ème édition, tenue à Oran sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a indiqué que cet événement est devenu "un espace important pour l'échange d'expertises et d'expériences et le transfert de technologie dans divers domaines liés au secteur", notant que cette édition est considérée comme l'une des éditions les plus distinguées en termes de participation (174 exposants, dont 23 de 16 pays étrangers), ou en termes d'accords conclus en marge de ses activités.

Il a souligné que cette édition a abouti à la signature de plusieurs accords, notamment ceux relatifs à la coopération entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et l'Observatoire national de la Société Civile, ainsi que d'autres entre la Chambre algérienne de la Pêche et l'Aquaculture et la Chambre d'Agriculture, de la Pêche et des Richesses animales et des Forêts du Cameroun et entre la Chambre algérienne de la Pêche et de l'Aquaculture et la Banque nationale algérienne (BNA).

La cérémonie de clôture a également enregistré la signature de quatre autres conventions, la première entre la Chambre nationale de la Pêche et l'Aquaculture et la compagnie d'assurances Trust pour l'assurance des navires et équipements de la pêche, la deuxième entre le Centre national de la recherche et développement de la pêche (CNRDP) et l'Université des Sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran.

Le ministre a déclaré que le salon a lancé l'application électronique du "Dictionnaire de terminologie fonctionnelle pour la pêche et l'aquaculture" sur Androïd, qui peut être téléchargée et utilisée gratuitement.

Pour sa part, le ministre de l'Autorité populaire de la pêche et de l'aquaculture du Venezuela, Juan Carlos Loyo Hernandez, a relevé que ce 9ème Salon international est l'un des meilleurs salons qu'il a visité, salon qui a été organisé selon les normes mondiales, ajoutant que la "participation de son pays à cette manifestation sera une initiative visant à développer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture".

Pour rappel, la neuvième édition du Salon international de la pêche et l'aquaculture a été organisée, quatre jours durant, par la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture sous le slogan "Pour une sécurité alimentaire durable".