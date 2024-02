Sénégal: Manifestations - Cheikh Issa Sall appelle à préserver les infrastructures publiques

Mbour — Le coordonnateur communal de l'Alliance pour la République (APR au pouvoir) de Mbour (Ouest), Cheikh Issa Sall a appelé dimanche, à la préservation des édifices et infrastructures publics des casses, lors des manifestations.

"Les casses notées ses dernières heures nous poussent à lancer un appel solennel à tous les opposants, au sens de la responsabilité et au devoir de préserver les acquis", a-t-il dit, lors d'une déclaration de presse.

"Les infrastructures publiques constituent un patrimoine national que tout un chacun doit préserver", a soutenu M. Sall.

A l'appel de partis de l'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile, une manifestation a eu lieu à Mbour vendredi, comme dans plusieurs localités du pays, pour protester contre le report de l'élection présidentielle.

Malgré l'absence d'autorisation du préfet, des groupes de personnes ont emprunté la route nationale en direction du rond-point Mamadou Diop. Ils se sont heurtés aux forces de défense et de sécurité.

Il s'en est suivi des échanges de tirs de grenades lacrymogènes et des jets de pierre, puis des courses poursuites entre les policiers et manifestants, qui ont érigé des barricades dans les rues et ruelles, brûlant des pneus un peu partout dans la ville.

M. Sall, par ailleurs maire de Mbour, a invité les parents à plus de vigilance et à garder leurs enfants à la maison lors des manifestations.

"La prise de conscience est d'autant plus nécessaire que la majorité des manifestants est constituée d'enfants mineurs qui, souvent, (échappent) à la vigilance des parents", a-t-il relevé, avant d'ajouter que "la place d'un enfant est à l'école et non dans la rue, une pierre à la main".