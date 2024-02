Ile Maurice: L'agitation gagne le camp gouvernemental

Ils ne perdent pas leur temps dans le camp du Mouvement socialiste militant (MSM). Son leader lui-même, Pravind Jugnauth, est passé à la vitesse supérieure après avoir exhorté ses troupes à se mobiliser pour le meeting du 1er-Mai, sans compter les activités gouvernementales. De plus, il nous revient que le président du MSM, Joe Lesjongard, serait aussi très actif afin d'avoir le soutien d'une section de la population. D'ailleurs, il courait une rumeur depuis samedi qu'un prêtre allait organiser une réunion entre des députés de la majorité et les membres de son organisation. Toutefois, il n'a pas été possible de confirmer que la réunion a eu lieu.

Cependant, Sandra Mayotte et Anjiv Ramdhany, deux élus du MSM, ont eu une semaine difficile. La première a perdu un collaborateur important tandis que l'autre fait face à une accusation d'agression venant d'un des membres de son parti.

La mobilisation du Premier ministre

Après une réunion privée à Le Hochet, Pravind Jugnauth a animé un premier congrès dans la circonscription no 6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or), vendredi soir, en vue du meeting du 1er-Mai. Le Premier ministre (PM) a commencé tôt ses activités politiques en raison du calendrier religieux des prochaines semaines avec le début des carêmes au sein des différentes communautés. Les activistes du MSM ont été très actifs pendant la semaine dernière pour emmener un maximum de personnes au congrès à Petit-Raffray. Ceux qui se sont rendus au congrès ont eu des autobus à leur disposition, et ont eu droit à un repas en takeaway et un jus. D'autres congrès sont à prévoir.

Journée de la femme

La Journée internationale de la femme sera finalement célébrée le 25 février alors que l'événement a lieu le 8 mars, coïncidant avec la fête de Maha Shivaratree. Cette célébration se tiendra au Swami Vivekananda International Convention Centre tout comme cela a été le cas lors de la Journée internationale des personnes âgées en octobre dernier. Ce centre de conférence a une capacité d'accueil de 3 500 personnes, mais avec des modifications, il pourra aménager 1 500 chaises supplémentaires pour les personnes âgées.

La semaine dernière, personne au gouvernement ne souhaitait dire quand cette célébration allait avoir lieu, mais le ministère de l'Égalité des genres avait déjà donné des instructions aux fonctionnaires s'occupant des institutions féminines afin de se mobiliser. L'aile féminine du MSM ainsi que les députés ont eu des consignes de mobiliser les femmes en grand nombre. Le PM devrait y dévoiler le nom de l'invitée d'honneur pour la fête de l'Indépendance (voir plus loin). Pendant son discours, il devrait faire le parallèle avec l'invitée d'honneur et la nomination à deux reprises d'une femme vice-PM sous son gouvernement, tout comme celle de Maya Hanoomanjee au poste de speaker.

Droupadi Murmu à Maurice ?

Faute de Narendra Modi, le PM indien étant pris par la campagne électorale en Inde, la présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, pourrait être l'invitée d'honneur de la célébration du 12 mars. En tout cas, c'est ce qui se dit dans le milieu gouvernemental. Le bureau du PM et le ministère des Affaires étrangères, selon certaines informations, travaillent sur ce dossier. Pour des raisons de sécurité et politique notamment, rien n'a été rendu public.

Sandra Mayotte perd un précieux collaborateur

Le Constituency Clerk de Sandra Mayotte a soumis sa démission le 6 février. Dans sa lettre, Gawtam Mansauk affirme que sa décision est motivée par le fait qu'il est à la recherche de nouvelles opportunités et défis, insistant que c'est important pour son développement personnel. Cependant, plusieurs habitants de Bambous et des activistes du MSM dans la circonscription de Savanne- Rivière-Noire nous affirment qu'il y a une autre raison derrière cette démission. Ils affirment que Gawtam Mansauk a été mis de côté depuis quelque temps par la députée au détriment de deux nouveaux venus qui font croire qu'ils sont proches de Lakwizinn. Ces deux nouveaux proches de la secrétaire parlementaire privée, disent-ils, se mettent souvent en avant pour des photos, alors que l'ex-Constituency Clerk a fait le plus gros.

Toujours selon nos sources, Gawtam Mansauk, travailleur social et président du centre social de Bambous, est une personnalité très connue à Bambous. C'est lui, disent-ils, qui a fait découvrir la circonscription à Sandra Mayotte, plus précisément le village de Bambous qui compte 11 581 électeurs. John Anseline, travailleur social de Bambous, regrette son départ. «Il est un hard-worker. Je suis triste qu'il parte. Il a beaucoup oeuvré pour le village», dit-il.*Le malheur d'Anjiv Ramdhany

Un activiste du MSM, Sawan Beeharry, a porté plainte contre le ministre Anjiv Ramdhany, samedi soir, au poste de police de Goodlands. Depuis quelque temps, il y a des tensions entre les activistes et les députés du parti soleil bien qu'ils soient dans le même camp. Pravind Jugnauth a été sollicité à maintes reprises pour calmer la situation.