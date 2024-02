Ile Maurice: Une suspension qui pourrait cacher des projets inavoués

Le «Head of Technical Services» a été suspendu samedi pour les pannes incessantes des avions ces derniers temps. Le service sera-t-il amélioré ? En attendant, d'autres problèmes affectent Air Mauritius (MK), pas nécessairement techniques.

On ne peut blâmer les employés à chaque fois», nous dit un ancien directeur de MK. «Toute cette pagaille a commencé avec la nouvelle direction et la création de ce monstre qu'est Airport Holdings Ltd (AHL).» Il pointe aussi du doigt les administrateurs «qui ont déplumé notre paille-en-queue, au sens propre et au sens figuré». Pourtant, la direction serait décidée à faire porter le chapeau aux employés, notamment aux responsables de départements pour tout ce qui ne marche pas, selon notre interlocuteur. Ainsi, le Head of Technical Services, Ravind Ramroop, a été suspendu samedi. Aucun communiqué officiel n'a été émis. Comme c'est souvent le cas chez MK, l'information a fuité selon laquelle cette suspension ferait suite à un rapport, préparé par on ne sait qui, sur les nombreuses pannes techniques des avions de MK.

Nous attendons une réponse à ce propos de MK. Est-ce une tactique pour montrer que la direction agit ? Ou est-ce pour une autre raison ? Pourtant, Ravind Ramroop venait d'être promu comme Head of Technical Services par la présente direction ellemême ! Selon nos informations, il était contre le projet d'AHL de morceler encore plus MK et de convertir le département d'Engineering en une énième compagnie subsidiaire d'AHL, la MRO.

Raj Ramlugun, ancien manager chez MK, ne comprend pas cette démarche de la part d'AHL de créer des subsidiaires privées. «AHL est elle-même une absurdité économique et comptable.Elle a été formée grâce à plus de Rs 25 milliards d'argent public. Mais elle est gérée avec moins de transparence qu'une compagnie privée. Je vous rappelle qu'elle n'est même pas cotée en Bourse. Et après avoir privatisé MDFP (NdlR, Mauritius Duty Free Paradise), Airport of Mauritius et MK, entre autres, voilà qu'AHL veut déshabiller MK un peu plus en voulant créer encore une subsidiaire. Pour reprendre les mots de sir Winston Churchill sur l'ex-Union soviétique, ces compagnies seront des rébus enveloppés de mystère au sein d'une énigme. Soit ce sont des idiots qui ont eu cette idée, soit ce sont des personnes machiavéliques.»

Ce qui étonne encore plus les employés de MK, c'est de voir un retraité, Roodra Raghoobar, être rappelé pour remplacer Ravind Ramroop. «Les administrateurs s'étaient flattés d'avoir fait partir en 2020 d'anciens employés», nous rappelle un syndicaliste. «Tout en leur accordant leur retraite. Et maintenant, on les réembauche ! N'est-ce pas un gaspillage d'argent que de les payer deux fois ? Sur quels critères on réembauche/parachute certains retraités et pas d'autres qui sont autant ou sinon plus compétents et utiles ?» Il semble, de plus, que Roodra Raghoobar était employé sous contrat comme consultant technique. A-t-il participé à la rédaction du rapport qui a mené à la suspension de Ravind Ramroop ? Nous l'avons demandé à MK. On attend une réponse.

Conseil syndical à un... manager

Vendredi, une étrange rencontre a eu lieu au siège social d'une fédération syndicale qui contrôle une grande partie des syndicats des employés de MK. Apparemment, le conseiller syndical en question aide à rédiger les procédures disciplinaires pour le compte de MK et AHL, et l'on ne sait pas si ses services sont payants. Un manager de MK est venu le rencontrer pour recueillir ses conseils sur comment mettre sur pied des comités disciplinaires. Cela, alors que la pagaille qui continue est due, selon un employé, à la désorganisation au niveau de la haute direction. Il paraît en tout cas que cette démarche fait suite à la suspension de Ravind Ramroop. «On suspend et on recherche des conseils après», s'étonne Raj Ramlugun, qui se demande justement sur son post Facebook ce que les syndicats, «especially AMSA of Ryan Ramsamy and UEAML or even the negotiator Jack Bizlall», pensent de la suspension de Ramroop. Visiblement, les syndicats collaborent au contraire avec la direction, selon lui. Et d'après nos informations, la rencontre entre le syndicaliste et le manager qui fait la pluie et le beau temps (et même le cyclone) chez MK, concernerait d'autres suspensions. On dégraissera donc un peu plus alors que la compagnie manque de personnel.

Mauvaise com ?

«Comme si tous les soucis de MK provenaient d'une mauvaise communication», nous a dit un employé. Il faisait référence à l'annonce de la nomination prochaine d'un directeur de communication chez MK. «Et pourquoi avoir sanctionné le 'Head of Technical Services' si le problème était la communication ?» On en saura plus bientôt.

Intimidations

Il y aurait eu une intervention d'un manager durant une séance de formation du personnel navigant commercial. Selon des employés, le manager leur a demandé de ne plus passer par leur syndicat pour négocier et de le faire directement avec lui ou en passant par un syndicat de son choix. Et si les employés s'entêtent à négocier à travers leur syndicat, a-til prévenu, ils n'auront rien. «Cela ressemble à des menaces et c'est illégal de toute façon», nous a confié un employé. Nous y reviendrons.

Quand MK apporte le désordre à Gatwick

La suspension de Ravind Ramroop intervient juste après un autre retard et annulation à Gatwick en Angleterre, ce même aéroport que la direction de MK vantait d'être mieux que Heathrow. Après une attente de 17 heures où l'on déplore le manque de chaises, les passagers en partance vendredi pour Maurice ont appris que le vol a été finalement annulé. Il semble que 12 livres sterling seulement ont été octroyées en compensation aux passagers... Deux Mauriciens installés en Angleterre ont raté le Nouvel an chinois qu'ils voulaient fêter avec la famille à Maurice. Ils ont été redirigés vers la Turquie. Un autre Mauricien a dû faire reporter les obsèques auxquelles il allait assister à Maurice. «Qui va répondre de tout ce chaos au sommet d'AHL», se demande Raj Ramlugun dans son post. «Le Premier ministre, le 'chairman' du 'board' de MK, d'AHL, Laurent Recoura, Alain Leung, Ken Arian ou Anba Manikham ?»

Le mauvais effet sur le tourisme

Et voici des menaces de poursuite contre MK venant notamment de touristes réunionnais et français qui, faut-il le rappeler, constituent notre principal marché. Leur porteparole, Audrey Coridon, a souligné que les problèmes chez MK ont commencé bien avant le cyclone Belal. Et que le cyclone a juste fait apparaître des problèmes structurels chez MK. «Belal n'a fait que lever le voile sur une compagnie aérienne (NdlR, MK) qui va très mal, qui ne respecte pas le droit européen et français, et qui fait pourtant de l'argent sur le dos des Réunionnais. Et qui en plus fait honte à l'île Maurice...» Mis à part les menaces de poursuites, il y va de la réputation de la compagnie aérienne. Mais aussi et surtout de Maurice comme destination touristique. Laurent Recoura avait lui-même affirmé que MK transporte presque 50 % de nos touristes.