Congo-Kinshasa: Une autre gouvernance est possible, Province de la Tshuapa - Prof. Georges Ndjoli Bompe pour relever les défis économiques et sociaux

Plusieurs noms de personnalités vont commencer à surgir pour succéder au gouvernorat de la province de la Tshuapa. Certains observateurs estiment que c'est le moment de réfléchir sur le profil idéal des personnes pouvant conduire cet exécutif provincial dont les réalités et les urgences de développement diffèrent d'un coin à un autre. Notables et Personnalités défendant la cause de la province de la Tshuapa surgissent déjà. Leurs intelligences convergent sur le Prof. Georges Ndjoli Bompe. Ils préfèrent prendre une personne qui a de la crédibilité et qui est capable de parler à la fois aux populations et aux gouvernants. « Il faut quelqu'un avec une vision claire et responsable», ont-ils affirmé sur leurs convictions du choix.

En considérant le profil recherché, notamment une fibre économique et sociale et une relation de proximité avec les élus, Prof Georges Ndjoli sort du lot en coulisses pour occuper ce poste de gouverneur de la province de la Tshuapa. La recherche du bien-être du souverain primaire est à tout moment une grande préoccupation que nombreux témoignent sur sa personne et sa amour à travailler en symbiose et en franche collaboration avec tous pour un avenir meilleur.

La Tshuapa veut aller de l'avant.

En effet, la TSHUAPA, l'une de plus arriérées de Provinces de la République Démocratique du Congo en termes de Développement est pourtant naturellement riche avec sa Forêt, ses cours d'eau, ses rivières et ressources minières. Cependant, cette réalité naturelle contraste avec la situation socioéconomique caractérisée par le faible niveau de vie de sa population et de son enclavement. Malgré la possibilité qu'il y a de rompre avec son isolement et de se connecter avec les provinces telles les Provinces de la Tshopo, du Kasaï, du Maniema et de l'Equateur. Aux grands maux, grands remèdes dit-on !

Certes, le Gouverneur Pancrace Boongo s'est activé voire sacrifié en tant que pionnier pour poser les jalons de Développement de cette province longtemps délaissée par les régimes antérieurs. Toutefois, pour y parvenir, il faut faire face aux différents défis majeurs notamment l'accès à l'énergie ; la réhabilitation de/ou la construction des infrastructures de base tels les ponts, routes et bacs pour la relance de l'agriculture, le recours aux partenaires publics-privés, l'implication de la diaspora de la Tshuapa et le renforcement de la coopération inter provinciale.

Faudra-t-il profiter de l'occasion offerte par la CENI ; selon les notables de la Tshuapa ; au travers ce cycle électoral pour rectifier le tir et placer de nouveaux dirigeants disposés et capables de renverser le ratio, malgré le critérium complaisant, voir léger favorisant même les personnes sans profil à postuler dans des postes qui ne les conviennent pas ?

Alors, il revient aux grands électeurs qui ne sont autres que les Députés provinciaux nouvellement élus, sensés connaître les réalités profondes de leurs électeurs, qui devaient plutôt par sursaut d'orgueil nécessaire pour le développement de leur Province. Il faut penser placer des valeurs sûres pour relever les défis en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population misérable. Plusieurs noms des ambitieux commencent à circuler dans certains milieux, mais la crédibilité et la moralité placent le Professeur Georges NDJOLI BOMPE sur le podium parce qu'il répond mieux à tous les critères.

Qui est Georges Ndjoli Bompe

En effet, le Professeur Georges NDJOLI BOMPE est un Technocrate compétent, Expérimenté parce que drainant dans son cursus 32 ans au sein de l'administration fiscale. Il est spécialiste en finances publiques et fiscalité, Expert en Décentralisation. Un Rassembleur et capable d'éviter les règlements de comptes comme les tueries récemment vécues à Boende. Dans son escarcelle il garde son titre de Docteur en droit, de Professeur d'université et d'Auditeur interne. Dans le domaine d'affaire ; il est un Investisseur dans le domaine agro-pastoral au travers sa structure dénommée « Fondation Georges NDJOLI pour le Développement » (FOGEN ONGD en sigle). Il est en même temps Promoteur immobilier tant à Boende qu'à Kinshasa. Homme de grand coeur, il s'affirme davantage dans ses ambitions pour le bien-être de la population, tel est son mérite qui ne souffre d'aucun doute.

Serviable, crédible et sociable à même de répondre aux aspirations de la communauté. Le Professeur Georges NDJOLI Bompe est disposé à relayer et à matérialiser efficacement la politique du PDL 145 du Gouvernement, vision salutaire du Chef de l'Etat, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.