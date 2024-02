Congo-Kinshasa: Fonds d'aide d'urgence pour journaliste en danger-FUJED - Ce qu'il faut savoir...

Journaliste en Danger (JED) : Son combat et sa vision

Initialement consacrée principalement aux activités de monitoring et de défense de la liberté de la presse en RD Congo, JED a, au fil des années, élargi sa mission aux actions de protection et de sécurisation des journalistes menacés ou persécutés à cause de leur travail ou en raison de leur qualité de journaliste.

Le constat est qu'en dépit du foisonnement des organes de presse, et des garanties légales de l'exercice du métier d'informer, les journalistes congolais sont confrontés, dans leur travail quotidien, à des défis de tous ordres (politiques, économiques, sécuritaires), et sont pris fréquemment pour cibles : agressions verbales ou physiques ; menaces ; dégradation du matériel, etc.

Ce climat d'insécurité est aggravé, d'un côté, par des années de guerres et des conflits armés, particulièrement dans les provinces de l'Est du pays et, de l'autre, par des tensions politiques pendant les périodes électorales. Pour JED, la sécurité des journalistes est un préalable à l'exercice d'un journalisme libre, indépendant et professionnel. Ce travail permanent de défenseur des journalistes menacés, agressés et assassinés, aussi valu aux responsables de JED de devenir des cibles directes de menaces de mort.

Un Fonds spécial d'urgence

%

Le « Fonds d'aide d'urgence pour le journaliste en danger» (FUJED) est un fonds spécial destiné à apporter un soutien matériel et financier dans la protection des journalistes et des membres de JED en cas de représailles ou de menaces graves à leur intégrité physique.

Ce fonds est actionné en urgence soit pour financer les frais médicaux des journalistes emprisonnés ou victimes de mauvais traitements ; soit pour organiser l'exfiltration en cas de danger imminent ; soit pour mettre le journaliste menacé à l'abri ; soit pour accorder une petite bourse de subsistance à la famille d'un journaliste en détention prolongée ou contraint à la clandestinité.

Le budget annuel de ce Fonds est estimé à 12 000 Euros. Le montant de la subvention varie entre 300 et 1000 euros. Un rapport annuel narratif et financier est présenté, séparément, à la fin de chaque année, à tous les contributeurs à ce Fonds.

Les ressources du Fonds proviennent des partenaires de JED et peuvent être constituées à tout moment par des dons des personnes physiques ou morales qui poursuivent les mêmes objectifs que JED.

Quels sont les critères d'accès au Fonds d'urgence ?

Aucune forme particulière de présentation de la demande n'est imposée. Mais la demande écrite doit comporter quelques indications nécessaires, notamment :- L'identité du demandeur, incluant le nom de son organe de presse, ses titres et fonctions au sein de l'organe de presse qui l'emploie, une brève explication de la menace ou des raisons qui justifient la demande ; les noms d'au moins deux personnes pouvant témoigner de la situation du demandeur ; le montant sollicité et l'usage qui sera fait de la subvention, ainsi que ses bénéficiaires.

4.-Quels journalistes sont éligibles au Fonds d'urgence ?

Il s'agit des professionnels des médias ou des membres de JED recevant des menaces en raison de leur travail. La préférence est accordée aux journalistes indépendants et à ceux des médias privés d'information (communautaires, associatifs ou en ligne).

Sont aussi prises en considération les demandes émanant des membres de familles des journalistes en détention prolongées et / ou ayant besoin de soins de santé urgents.

5- Quels sont les critères additionnels ?

Sont éligibles au Fonds des journalistes attachée à une rédaction, qui sont soit persécutés ou menacés pour leurs professionnalismes et indépendance ; soit contraints à vivre dans la clandestinité car leur situation nécessite une délocalisation momentanée.

Exceptionnellement, une subvention peut-être accordée à un organe de presse privé menacé pour son travail dans la défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression, ou ayant subi une attaque l'empêchant de fonctionner.

6. Qui ne sont pas éligibles au Fonds ?

Les subventions ne sont pas accordées aux journalistes travaillant pour les médias d'Etat ou les organes financés par des partis politiques.

Ne peuvent pas avoir accès au Fonds les journalistes arrêtés ou menacés pour avoir incité à la haine, à la violence,... ou ayant posé des actes qui portent atteinte à la liberté de la presse

En outre, le Fonds d'urgence ne peut pas servir à financer les études, les recherches, les colloques, les voyages pour participer à des réunions ou effectuer des enquêtes et des reportages journalistiques.

7. Quelle procédure suit le versement des fonds ?

Pour les journalistes de Kinshasa ou leurs familles, le paiement se fait cash au bureau de JED, contre signature d'un reçu de caisse ou d'une décharge. Pour ceux de l'intérieur, les fonds, peuvent être envoyés par Western Union ou par voie bancaire : aux correspondants provinciaux de JED, avec mission pour eux d'effectuer le paiement moyennant une décharge signée par le bénéficiaire ou directement au journaliste concerné, en tenant informé le responsable de sa rédaction. Au cas où le journaliste vit dans la clandestinité ou en cas de délocalisation, toutes les opérations sont effectuées avec le concours des correspondants de JED ou de la famille des journalistes concernés.

8- quel est le montant maximum de la subvention ?

Le montant de la subvention varie entre 300 et 1000 US dollars. Si la menace persiste, le montant peut être renouvelé pendant une période de temps limitée, à condition que les fonds soient disponibles.

9.- Comment vérifie-t-on la véracité des cas ?

JED dispose en son sein d'un Responsable de la recherche dont le travail consiste à faire le monitoring des atteintes à la liberté de la presse et à enquêter sur les allégations des atteintes grâce aux correspondants de JED en provinces. En cas de menace avérée ou nécessitant une intervention, la Direction de JED peut demander des précisions ou des informations complémentaires au demandeur de la subvention ou solliciter l'avis des partenaires ou des médias dans lequel travaille le journaliste concerné.

10- Adresse de contact

Les cas de détresse peuvent être directement communiqués à la direction de JED à Kinshasa via les correspondants de JED en provinces.