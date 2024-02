Afrique Centrale: Erreur de cible ?

En ce temps difficile de l'agression de la RDC par le Rwanda, la population est, certes, en colère contre certains pays de la communauté internationale mais, ne doit pas pour autant se tromper d'adversaire. Une manifestation pacifique est tolérable partout. Cependant, s'il faut se livrer à la violence du genre incendie des véhicules ou des installations de certaines chancelleries occidentales, ça devient condamnable. Pour rappel, les installations et les véhicules des diplomates étrangers sont inviolables.

S'attaquer à la MONUSCO qui a collaboré pour se mettre d'accord avec le gouvernement sur un plan de désengagement, c'est contre-productif vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Cette mission des Nations Unies en RDC a témoigné de sa bonne foi en réaffirmant que les Nations Unies continueront à rester aux côtés de la RDC. Cela prouve à suffisance qu'elles demeurent un partenaire pour le gouvernement congolais. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda critiquait les casques bleus de la Monusco. Ces derniers ont documenté en tant que témoins des atrocités que l'armée rwandaise a commises à la RDC notamment, dans le soutien qu'il apporte au M23.

Tout récemment, cette force des Nations Unies en République démocratique du Congo s'est montrée disponible à mettre à la disposition de la CENI ses aéronefs pour le déploiement des kits électoraux à travers certaines provinces. C'est seulement après que les autres pays partenaires lui ont emboité le pas. S'attaquer violement à la Monusco et d'autres chancelleries occidentales, c'est faire le jeu des partisans de l'instabilité de la RDC.

Le Congolais doit être reconnaissant envers ses partenaires. La Pologne qui a pris fait et cause pour la RDC lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies à New York face à l'agression dont Kinshasa a été victime, s'est rebiffée au Rwanda. Le chef de l'Etat polonais s'est dit prêt à soutenir Kigali en cas d'attaque de son territoire. Pourtant, c'est ce dernier qui agresse la RDC. Difficile de comprendre ce que Kagame a mis sur la table pour que son homologue polonais change d'avis. Mais la RDC dispose de plusieurs canaux diplomatiques afin de tirer au clair cette situation.

La Pologne est depuis la guerre de l'Ukraine, l'une de grandes armées européennes en termes d'hommes et d'équipement. En tant que pays membre de l'Union européenne et faisant partie de l'Otan, Varsovie ne peut se désolidariser de l'Union européenne qui a signé un communiqué condamnant Kigali dans son soutien au M23.

Une fois de plus, le Congolais doit rester vigilant à ce qui se passe à l'Est et ne pas se tromper de cible en s'en prenant à ceux qui sont en réalité à ses côtés.