En marge de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, Isidore KWANDJA NGEMBO, Directeur National des IXes Jeux de la Francophonie, a été reçu en audience par le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Ministre des Sports et du Cadre de Vie de la République de Côte-d'Ivoire, Adjé Silas METCH.

Le Directeur National des IXes Jeux de la Francophonie a eu également un entretien fructueux avec le Premier Ministre de la République soeur de Côte-d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Robert Beugré MAMBÉ.

Isidore KWANDJA a tenu à remercier de vive voix Monsieur le Premier Ministre Ivoirien pour son soutien inconditionnel, ses précieux conseils et son accompagnement durant les préparatifs et l'organisation des Neuvièmes Jeux de la Francophonie, sous l'impulsion et le leadership du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Il faut noter que Monsieur Robert Beugré MAMBÉ a été nommé en juillet 2016 comme Ministre auprès du Président de la République de Côte-d'Ivoire chargé de l'organisation des Huitièmes Jeux de la Francophonie qui se sont tenus à Abidjan en juillet 2017, poste qu'il a continué à occuper jusqu'en 2018.

À ce titre, il a effectué des voyages à Kinshasa en 2023 pour accompagner le Comité National des Jeux de la Francophonie, afin de s'assurer de la bonne préparation des Neuvièmes Jeux de Kinshasa.

L'actuel Premier Ministre de la République de Côte-d'Ivoire nous avait fait honneur en répondant favorablement à notre invitation au mois de mars 2023 de venir assister à la cérémonie du dévoilement de la Mascotte des Neuvièmes Jeux, dénommée MASANO, au Palais du Peuple, en présence de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Jean-Michel SAMA LUKONDE, mais également à la cérémonie de l'ouverture des Jeux de la Francophonie en juillet 2023.

Son discours à la cérémonie du dévoilement de la mascotte, qui était en réalité une série des sages conseils qu'il nous prodiguait, après avoir visité les différents chantiers, écouté les entrepreneurs et constaté le retard important dans l'exécution des travaux, sonne encore dans mes oreilles comme si c'était hier.

Ces précieux conseils nous avaient permis de redynamiser les efforts pour rattraper le temps perdu.

"Le trois pistes qui pourraient impulser une dynamique nouvelle aux activités du Comité national des Jeux de la Francophobie sont les suivantes :

Première piste : la réorientation de l'architecture décisionnelle dans le processus de gestion du CNJF. Deuxième piste : l'accélération du système douanier pour alimenter les chantiers en produits destinés à l'achèvement des travaux.

Troisième piste : l'activation sur les chantiers du système trois fois huit pour gagner du temps dans l'achèvement des travaux, tout en préservant la qualité de ceux-ci.

À cela s'ajoute la dynamique liée à la mobilisation sociale plus accrue pour impulser une appropriation collective de ces Neuvièmes Jeux dans toute la population.

Et pour terminer, je souhaite courage, vigilance et beaucoup d'humilité au Comité National des Jeux de la Francophonie, pour garantir un plein succès à ces Neuvièmes Jeux sous l'impulsion de Son Excellence Monsieur le Président de la République, dans ce beau pays qu'est la RDC, pays ami et géant de l'Afrique."

Je dois reconnaître sincèrement que les précieux conseils ci-dessus de mon ainé Robert Beugré MAMBÉ m'ont permis de rattraper le retard et d'organiser les Jeux dans les délais prévus.

En octobre 2023, Monsieur Robert Beugré MAMBÉ est nommé Premier Ministre de la République de Côte-d'Ivoire et chef du gouvernement.

Comme en 2017 avec les Jeux de la Francophonie, l'actuel Premier Ministre de la Côte-d'Ivoire et son Ministre Délégué aux Sports et Cadre de Vie, sont les artisans du succès de la Coupe d'Afrique des Nations, sous la direction et le leadership du Président de la République de Côte-d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.