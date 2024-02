Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Congo accrédite son premier ambassadeur près la République de Saint-Marin

Une nouvelle page de l'histoire diplomatique du Congo vient de s'ouvrir. Le pays vient de nommer son premier ambassadeur près la République de Saint-Marin, en la personne d'Henri Okemba, qui a présenté, le 9 février, ses lettres de créance aux autorités de la plus vieille République au monde.

Henri Okemba représentera le Congo à Saint-Marin, cumulativement avec ses fonctions d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire en Italie qu'il occupe depuis le 12 janvier 2023. Il a présenté ses lettres de créance à leurs excellences Filippo Tamagnini et Gaetano Troina, les deux capitaines-régents, concurremment chefs de l'État et présidents du Congrès d'État (Assemblée nationale). La veille, Henri Okemba a eu des échanges avec Luca Beccari, Secrétaire aux Affaires étrangères et à la Coopération économique et internationale de la Sérénissime. En scellant des relations bilatérales avec Saint-Marin, le Congo joint un partenaire ayant les mêmes atouts et valeurs politiques et idéologiques axées sur le dialogue, la paix et la stabilité politique L'avenir des relations congolo-saint-marinaises émettent déjà des signaux positifs vu la pertinence des échanges entre Henri Okemba et ses hôtes.

C'est en novembre 2016, lors de la visite au Congo du secrétaire d'Etat à l'Industrie de Saint Marin, que les premiers contacts furent pris avec les autorités de ce pays, en particulier avec l'ancien ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Hellot Matson Mampouya, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de l'époque, Jean-Claude Gakosso.

%

Puis le flambeau sera repris par le regretté ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. En novembre 2017, il effectua une mission de service dans ce pays avant de rehausser de sa présence la cérémonie d'intronisation du consul honoraire de Saint-Marin à Pointe-Noire, en 2021. Des relations bilatérales entre les deux pays rendues possibles grâce à l'implication du président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Saint-Marin, officiellement République de Saint-Marin, et connu aussi comme Sérénissime République de Saint-Marin, est un micro-État européen enclavé en plein coeur du centre-Nord de l'Italie. Il est limité par les provinces italiennes d'Émilie-Romagne au Nord et des Marches au Sud. Son relief est un peu accidenté, formé de collines de basse altitude où la prairie domine, surmontées par la crête abrupte du Mont Titan culminant à 750 m d'altitude. Il est le troisième plus petit État d'Europe avec 61,19 km² après le Vatican et Monaco, et le cinquième au monde après les États de Nauru et Tuvalu. C'est aussi la plus ancienne République au monde existant en continu jusqu'à nos jours. Son système constitutionnel remonte au XVe siècle.

La République de Saint-Marin compte plus de 33 800 habitants. Cette population est principalement concentrée dans les centres urbains à l'image de la capitale Saint-Marin (4 300 habitants), Dogana (7 000 habitants) et Borgo Maggiore (6 871 habitants). La langue nationale et officielle est l'italien.

Saint-Marin est aussi réputé pour son hospitalité légendaire qui remonte à sa fondation comme République. De nombreuses nationalités y vivent depuis des lustres. Le pourcentage d'Ukrainiens réfugiés dans la République de Saint-Marin est le plus élevé d'Europe.

Chaque année, Saint-Marin enregistre plus de 3 millions de visiteurs. Outre le tourisme, l'économie de Saint-Marin repose aussi sur l'agriculture avec 17 % de surfaces occupées. Avec un produit intérieur brut de 1,541 milliard de dollars et un produit national brut de 1,825 milliard dollars, un taux de chômage de moins de 3 % de la population active, Saint-Marin a un indice de développement humain de 0,853. C'est l'un des plus élevés au monde (44e place sur 191 pays). Une bonne santé économique qui est presque proportionnelle à la stabilité politique dont le pays a toujours joui depuis sa création. Ce qui se vérifie à travers des indicateurs politiques que sont la stabilité politique, l'État de droit, l'efficacité, la qualité réglementaire et la liberté d'expression. Bien que n'étant pas membre de l'Union européenne, Saint-Marin utilise l'euro et bénéficie de plusieurs avantages tirés de la coopération avec des pays de cette organisation.

Le 9 février a marqué une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays frères, en attendant l'accréditation d'un ambassadeur de la République de Saint-Marin au Congo.