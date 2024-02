Afrique Centrale: Manifestations à Kinshasa - La Police appelle la population à « ne pas céder à la manipulation »

A la suite des manifestations ayant ciblé les chancelleries mais aussi les infrastructures et autres biens de la MONUSCO dans la ville de Kinshasa, la Police nationale congolaise appelle la population kinoise à vaquer à ses occupations et à ne pas céder à la manipulation.

Le chef de la Police dans la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba qui lance le message ce lundi 12 février rassure que des dispositions sont prises pour que la ville de Kinshasa fonctionne normalement.

« Les dispositions sécuritaires ont été prises après plusieurs réunions de sécurité convoquées à la suite des tracts dans la ville, appelant à des manifestations. Ces dispositions tiennent compte des itinéraires des manifestants et puis de leurs zones de chute qui sont les ambassades et les chancelleries étrangères. Un groupe de gens voulait aussi s'amener vers le grand marché où on pensait déjà à un pillage. Heureusement la police était déjà déployée partout là-bas », a expliqué le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mbula Kilimba Limba.

La Police annonce avoir interpellé des manifestants inciviques.

« Toutes les dispositions préventives ont été prises et que la population continue à vaquer librement à ses occupations. Nous sommes en train de réprimer tout débordement. Il y en a qui sont déjà interpelés et arrêtés chez nous. Ces dispositions tiennent compte de la menace qui pèse. Et on demande à la population vraiment de ne pas céder à la manipulation », a rassuré le chef de la Police dans la ville de Kinshasa.

La Police nationale congolaise a dispersé, ce lundi matin 12 février, des manifestants devant certaines ambassades dans la commune de la Gombe à Kinshasa, mais aussi sur le boulevard du 30 juin. Plusieurs maisons de commerce qui avaient ouvert ce matin au centre-ville ont vite fermé.

Les écoles consulaires notamment les écoles française, américaine et belge ont fermé leurs portes par précaution, au lendemain des manifestations violentes contre des représentations diplomatiques et la MONUSCO. D'autres écoles internationales ont également pris la décision de fermer exceptionnellement. Cela en prévision de nouveaux appels à manifester ce lundi dans la capitale.

Ces manifestants dénoncent le silence des chancelleries occidentales face aux tueries dans la partie Est du pays.