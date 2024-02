Afrique Centrale: Participation de la RDC à la CAN Côte-d'Ivoire 2023 - Les congolais saluent le parcours remarquable des Léopards

Après un nul vierge de zéro partout pendant le temps réglementaire, les Léopards de la RDC se sont inclinés ce samedi 10 février 2024 , face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud aux tirs au but 5 à 6 à l'issue du match comptant pour la 3eme place de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Pour bon nombre des congolais, les fauves de la RDC ont réalisé un parcours remarquable pendant cette CAN car ils se sont retrouvés dans le dernier carré des équipes en compétition alors que la RDC ne comptait même pas parmi les favoris de cette 34 édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

D'aucuns affirment que la RDC aurait même battre l'Afrique du Sud et s'offrir cette 3ème place n'eût été la maladresse des joueurs congolais devant le but sud-africain pendant le match. Comment commentez- vous le parcours de la RDC tout au long de la CAN Côte-d'Ivoire 2023 ?

Coach Baylon Kabongolo, directeur technique provincial/Katanga et instructeur federal du football fait le point avec les auditeurs dans ce magazine Parole aux auditeurs présenté par Marcel Ngombo Mbala.