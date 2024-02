Afrique: CAN 2024 - Ce qu'il faut retenir de 30 jours complètement fous

Le rideau s'est baissé sur la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations dimanche 11 février avec la victoire magnifique de la Côte d'Ivoire sur le Nigeria (2-1). Une apothéose qui est venue boucler 30 jours de football, de fête, de suspense, et d'émotions. Bilan d'une compétition qui restera dans l'histoire, où la Côte Ivoire s'est taillée la part de l'Éléphant.

∎ Le joueur : Haller éclipse Osimhen

Pendant longtemps, Victor Osimhen a paru être le facteur X du Nigeria, son guide vers le trophée, jusqu'à ce que Sébastien Haller en décide autrement en finale et remporte le duel entre les deux attaquants. Le joueur ivoirien, qui a manqué les trois premiers matches de la Côte d'Ivoire à cause d'urne blessure, a changé le destin des Éléphants dès qu'il a pu mettre un pied devant l'autre. Passeur, presque décisif, sur le penalty de Nicolas Pépé qui allait changer le cours du huitième de finale contre le Sénégal, Haller a été décisif en demi-finale en inscrivant le seul but de la rencontre face à la RDC.

Il conclut sa CAN de la plus belle des manières en marquant le but qui offre la Coupe à la Côte d'Ivoire. Alors que quelques instants avant, il pensait sortir à cause de sa cheville endolorie. D'autres joueurs ont également marqué cette CAN de leur empreinte : le défenseur nigérian Enert Troot Ekong, meilleur jour de la compétition, l'Équato-Guinéen Emilio Nsue, meilleur buteur (5 buts), Le Sud-Africain Teboho Mokoena, le Congolais Chancel Mbemba ou encore l'Angolais Gelson Dala.

∎ L'entraîneur : Fae qui d'autre ?

José Peseiro a failli réussir son coup et tenir sa promesse de remporter la CAN 2024, Hugo Broos aurait fait aussi un beau lauréat, mais Emerse Fae n'a aucun rival au moment de « voter » pour l'entraîneur de la CAN. La CAF ne s'y est pas trompée en le désignant meilleur entraîneur du tournoi. Fae restera certainement à jamais comme le sélectionneur qui a gagné la Coupe d'Afrique en quatre matches. L'ex-adjoint a réussi un exploit incroyable en reconstruisant une équipe à l'agonie pour la mener au sacre. Il a étalé ses qualités de meneurs d'hommes en construisant un groupe commando pour aller chercher la Coupe et la garder à la maison. Énorme !

∎ L'équipe : l'Afrique du Sud, la bonne recette locale

Personne ne les attendait à ce niveau. Eux qui étaient restés 24 ans sans poser le pied sur un podium de CAN. Les Sud-Africains peuvent se targuer d'être L'équipe de cette 34e édition tellement leur parcours force le respect. Dans une sélection où 20 des appelés évoluent au pays, dont 10 au sein de Mamelodi Sundowns, Hugo Broos, champion d'Afrique avec le Cameroun en 2017, a encore prouvé ses talents de technicien chevronné. La troisième place des Bafana Bafana porte grandement la marque de l'entraîneur belge de 71 ans. Belle mention aussi au Cap-Vert, à l'Angola ou la Mauritanie, véritables coups de coeur dans cette CAN.

∎ Le stade : Ébimpé, des torrents de larmes à l'explosion de joie

Le stade de la paix de Bouaké avec ses rencontres de folie, Cameroun-Gambie (3-2), Côte d'Ivoire-Mali (2-1 a.p) et, Nigeria-Afrique du Sud (1-1, tab : 4-3), aurait pu décrocher la palme. Mais c'est bien le stade Ébimpé qui s'impose, étant le symbole du parcours fou de la Côte d'Ivoire. Sur la pelouse du stade Alassane-Ouatara, les Éléphants avaient perdu contre le Nigeria (0-1) et s'étaient surtout fait humilier par la Guinée équatoriale (0-4). Les joueurs ont été conspués, insultés, et certains comme Diakité ou Adingra n'ont pu retenir leurs larmes après la débâcle face aux Équato-Guinéens. Et pourtant, c'est à Ébimpé que la renaissance et la réconciliation va se faire entre les Éléphants et le public. En demi-finale d'abord face à la RDC et puis en finale dans une ambiance indescriptible. Passer de l'enfer au paradis, Ébimpé sera à jamais le stade de la troisième étoile ivoirienne.

∎ Le jeune : Simon Adingra, tout d'un grand

Sauveur de la Côte d'Ivoire en quart de finale face au Mali, alors qu'il aurait pu rater la CAN pour blessure, le jeune attaquant Simon Adingra a été un des hommes de la finale avec deux passes décisives sur les buts de Franck Kessié et de Sébastien Haller. Absent lors des deux premières rencontres de la Côte d'Ivoire, jeté dans le naufrage face à la Guinée équatoriale à la 87e minute, Adingra a été l'un des symboles de la renaissance ivoirienne et de la jeunesse triomphante des Éléphants avec son ami Oumar Diakité.

∎ Le gardien : Rowen Williams, M. Penalty

La CAF l'a logiquement désigné gardien du tournoi et c'est mérité pour Rowen Williams. Le gardien sud-africain a été un pilier de la sélection des Bafana Bafana. Son exceptionnelle performance avec quatre arrêts sur cinq tirs au but en quart de finale face au Cap-Vert restera l'une des images de la CAN. C'est grâce à lui aussi que l'Afrique du Sud a décroché sa troisième place avec ses arrêts décisifs devant les Congolais Chancel Mbemba et Elia Meschak pendant les tirs au but du match ce classement. Le gardien de Mamelodi Sundowns s'est désormais fait un nom à la CAN, comme son collègue du championnat sud-africain, le Nigérian Stanley Mwabali qui évolue au Chippa United.

∎ Le match : un derby inoubliable

On aurait pu désigner presque tous les matches de la Côte d'Ivoire, tellement, ils ont été accompagnés de leur lot de suspense et d'émotions, mais le quart de finale face au Mali restera sans doute la rencontre celui qui a le plus joué au yoyo dans le coeur des supporters. Rappel des faits : le Mali ouvre le score à la 72e minute par Nene Dorgeles après avoir raté un penalty en première période. La Côte d'Ivoire est à dix à ce moment du match depuis l'expulsion d'Odilon Kossounou et on ne donne pas cher de sa peau. Mais l'incroyable va se produire avec l'égalisation de Simon Adingra à la 90e minute. La suite est inqualifiable avec ce but d'Oumar Diakité à la dernière minute de la prolongation. À dix toujours ! Après cette rencontre, « impossible » n'était plus ivoirien...

∎ L'image : les Congolais pour leur pays

Il y a en eu plusieurs dans cette CAN, mais la plus forte restera certainement le geste des footballeurs congolais en demi-finale contre la Côte d'Ivoire pour dénoncer les exactions dans leur pays. Main droite sur la bouche, deux doigts de la main gauche, symbolisant une gâchette sur la tempe, les Léopards ont fait passer un message en direct dans cette CAN.

On retiendra également, l'image d'Éric Chelle sonné, à la limite du malaise après le but à la 120e minute de la Côte d'Ivoire qui éliminait le Mali. Sans oublier les pleurs de Kaba Diawara, submergé par l'émotion d'avoir qualifié sa Guinée face à la Guinée équatoriale.

∎ Le fiasco : le Maroc, la douche froide

C'était le grand favori du tournoi. Mais le Maroc, demi-finaliste lors de la Coupe du monde 2022, s'est piteusement fait sortir de la CAN en huitièmes de finale par l'Afrique du Sud (2-0). Les hommes de Walid Regragui ont eu tout faux dans cette compétition, surtout dans leur volonté de s'isoler du reste du monde. Hôtel privatisé, route fermée, barbelés sur la plage... pour se couper de tout. Le Maroc a peut-être oublié que l'essentiel se jouait sur la pelouse d'abord. Une victoire facile devant la Tanzanie, une première alerte face à la RD Congo (1-1) et une petite formalité (1-0) face à la Zambie, pour qualifier la Côte d'Ivoire, ont certainement caché aux Lions de l'Atlas la réalité sur le contient après être monté si haut au niveau mondial.