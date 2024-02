Algérie: Portes ouvertes sur les universités du Sud - La nécessité de l'ouverture de l'université sur son environnement économique soulignées

OUARGLA — L'importance de renforcer la coopération et l'ouverture de l'institution universitaire sur son environnement économique a été le thème des manifestations "Portes Ouvertes", animées lundi, au niveau des institutions universitaires du Sud du pays.

Les participants à une rencontre, tenue dans ce cadre à l'université "Kasdi Merbah" d'Ouargla, ont mis en avant la nécessité d'oeuvrer à renforcer davantage les relations de recherches scientifiques et techniques, de nouer des partenariats avec les acteurs socioéconomiques et de promouvoir la mission de l'université en tant que partenaire efficace dans l'impulsion du développement durable et de l'innovation.

Pour sa part, le directeur général adjoint de l'entreprise nationale des services aux puits (ENSP-filiale de Sonatrach), Abdessalem Belaribi, a affirmé que "l'université d'Ouargla est un véritable partenaire de l'entreprise, au regard des conventions bilatérales portant organisation de formations et stages, ainsi que les solutions proposées aux problèmes rencontrés par l'ENSP, grâce à la contribution des chercheurs et étudiants".

L'événement a été mis à profit pour faire le point, à la lumière d'un exposé, sur les activités de l'université, et d'organiser une exposition dédiée aux porteurs de projets et étudiants innovateurs dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté ministériel N 1275 du 27 septembre 2022, portant sur le mécanisme "un diplôme...une startup" ou "un diplôme...un brevet", qui a suscité l'intérêt des partenaires économiques, notamment dans les projets versés dans les créneaux des nouvelle technologies, l'agriculture et le domaine de l'énergie.

Les intervenants lors d'une journée d'étude, tenue dans ce cadre à l'université "Ahmed Drayia" d'Adrar, ont insisté sur la nécessité de développer un véritable partenariat entre cette institution et son environnement économique, notamment par la concrétisation des projets innovants et l'encouragement de l'esprit entrepreneurial.

L'université de Ghardaïa a paraphé, pour sa part, une convention de coopération et de partenariat avec l'antenne de l'emploi de la wilaya, portant insertion professionnelle des promus de l'université et l'ouverture de nouvelles perspectives professionnelles pour la formation et l'accompagnement des étudiants dans leurs travaux de recherches.

Le recteur de l'université de Ghardaïa, Pr. Ilyes Bensaci, a affirmé, de son côté, que "les activités menées par cette institution, en partenariat avec les différents acteurs économiques, s'inscrivent dans la politique d'ouverture socio-économique de l'université, et les multiples réformes que connait le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans la perspective de faire de l'université, une véritable locomotive du développement".

Le secrétaire général de l'université "Ammar Thelidji" de Laghouat, Bachir Rouighi, a indiqué, à cette occasion, que la création de la maison de l'entrepreneuriat constitue "un levier essentiel" dans la formation des étudiants ainsi que dans la traduction de la notion "le promu-entrepreneur, créateur de richesses", avant d'assurer que toutes les facilités administratives et académiques sont réunies pour la qualification des promus de l'université.