Algérie: SIAHA 2024 - Plus de 250 exposants attendus à la 14ème édition à Oran

ORAN — Plus de 250 exposants sont attendus à la 14ème édition du Salon international du tourisme, des voyages, transports et des équipements et services pour hôtels et restauration (SIAHA 2024), qui débutera le 20 février à Oran, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Plusieurs opérateurs algériens activant dans les secteurs du tourisme, du voyage, de l'hôtellerie et des transports, ainsi que leurs homologues de pays étrangers, à l'instar de la Tunisie, la Turquie, l'Egypte, l'Azerbaïdjan, la République Tchèque et le Qatar, prennent part à cette manifestation, organisée sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat et de la wilaya d'Oran.

Le Centre des conventions d'Oran réservera deux ailes à ce rendez-vous économique, dont les activités se poursuivront jusqu'au 23 février, la première sera dédiée aux équipements de tourisme, de voyage, de transport, d'hôtellerie et de restauration et la seconde pour les cuisines, fours, textiles, literie, produits d'accueil, salles de bains et l'artisanat, a affirmé l'Agence d'organisation des manifestations d'Oran "Astra" dans un communiqué.

Ce rendez-vous annuel, organisé par "Astra", vise à mettre en lumière les potentialités touristiques dont disposent l'Algérie, les métiers algériens dans les domaines du tourisme, de l'artisanat et l'hôtellerie, en se basant sur le produit national, de même à promouvoir le tourisme interne et en général la destination Algérie.

Cette manifestation est une opportunité pour sceller des relations de partenariat dans le domaine du transport entre les représentants des établissements hôteliers, des agences de voyages, outre l'organisation de rencontres "Be to Be" entre les exposants, ainsi que l'animation de conférences, de démonstrations culinaires et l'organisation de concours pour les visiteurs, selon le même communiqué.