Algérie: Rencontres avec les jeunes de la communauté nationale conformément aux instructions du président de la République

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a entamé, depuis une semaine, l'organisation de rencontres avec les jeunes de la communauté nationale établie dans plusieurs pays européens, dans le cadre d'une initiative visant à les associer aux affaires nationales et à la dynamique que connaît le pays, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé lundi le président du CSJ, Mustapha Hidaoui.

Dans une déclaration à l'APS, M. Hidaoui a précisé que "conformément aux orientations de l'Etat algérien et aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à associer les jeunes de la communauté nationale établie à l'étranger aux affaires nationales et à la dynamique que connaît le pays, il a été procédé à l'organisation de rencontres avec cette catégorie sous forme de séances de réflexions.

Ces rencontres ont déjà eu lieu en Italie et en Espagne et il est prévu d'en organiser d'autres en France au cours de la semaine prochaine.

Concernant l'objectif de ces séances de dialogue, M. Hidaoui a déclaré qu'elle visait à "renforcer les liens de communication avec notre jeunesse à l'étranger dans le cadre d'une démocratie participative, et à "soulever leurs préoccupations".

Il a salué "le grand intérêt des jeunes aux différentes initiatives lancées par le CSJ, dont les multiples rencontres organisées auparavant (plus de 20) depuis l'installation des membres du Conseil".

Sur les assises dédiées aux jeunes de la diaspora sous la supervision de la présidente de la commission des relations internationales et de la coopération au CSJ, Mme Labiad Amani Amna et de plusieurs de ses membres, M. Hidaoui a affirmé qu'elles ont connu "un grand succès et une forte affluence des jeunes qui ont exprimé leur satisfaction quant à l'approche de l'Etat algérien en la matière".

Ces assises de dialogue s'inscrivent dans le cadre de "la vision stratégique du CSJ visant à impliquer les jeunes de la communauté nationale à l'étranger dans les différentes activités du Conseil", "conscient de l'importance du renforcement de l'action de coordination et de complémentarité en vue de soulever les préoccupations et les propositions des jeunes de la diaspora pour trouver les méthodes et les approches devant concrétiser leur implication dans le processus de développement socioéconomique de l'Algérie conformément aux instructions du président de la République".

La première étape de cette tournée a été la ville de Milan (Italie), où s'est tenue, samedi dernier, au théâtre "Trotter Park", une série de rencontres avec les jeunes de la communauté nationale établie dans ce pays, avec la présence de plus de 50 jeunes venus de différentes villes italiennes. A cette occasion, un dialogue ouvert a été organisé avec le consul général de Milan.

Le lendemain, à l'ambassade d'Algérie à Madrid (Espagne), d'autres rencontres ont eu lieu en présence de plus de 40 jeunes de différentes villes espagnoles, pour discuter des préoccupations et des défis auxquels les jeunes de la communauté sont confrontés dans ce pays, tout en proposant des solutions appropriées. Une table ronde et un dialogue ouvert ont été organisés avec les représentants de l'ambassade et des consulats présents.

Le CSJ devrait organiser une rencontre sur les politiques de numérisation en Algérie les 24 et 25 février en cours au Centre Culturel Algérien de Paris.