Algérie: Le Comité exécutif de l'UPCI tiendra sa 50e réunion à Constantine

ALGER — Le Comité exécutif de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI) tiendra sa 50e réunion, avec la participation de la Commission permanente des Affaires économiques et environnementales, vendredi et jeudi à Constantine, a indiqué dimanche un communiqué de la Chambre basse du parlement.

"A l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, également président en exercice de l'Union des Parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), le Comité exécutif de l'UPCI tiendra sa 50e réunion avec la participation de la Commission permanente des Affaires économiques et environnementales, et ce les 15 et 16 février à Constantine".

Les travaux de cette réunion débuteront par une allocution prononcée par M. Boughali, suivie de celle du SG de l'UPCI, Mohamed Khouraichi Niass.

La première séance de la réunion du comité exécutif et de la commission économique sera consacrée à la validation de l'ordre du jour et du programme d'action de la 50e réunion du comité exécutif et au suivi de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations de la 17e conférence de l'UPCI, qui s'est tenue à Alger en janvier 2023, précise le communiqué.