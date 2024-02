Afrique de l'Ouest: 60e anniversaire Cheikhna Cheikh Talibouya - La communauté Khadre désigne un nouveau khalife en Mauritanie et son représentant au Sénégal

La communauté khadre a revisité la vie et l'oeuvre de son khalife Cheikhna Cheikh Talibouya ould Cheikhna Cheikh Saad bou Abih. Une journée de prières lui était dédiée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de son rappel à Dieu.

Le khaima Cheikh Sidaty Aidara sis aux allées Cheikh Sidaty (ex Niari Talli) a grouillé de monde ce weekend. Il a été le point de convergence, ce 10 février 2024 de toute la communauté khadre du Sénégal et de la Mauritanie. En effet, plus d'un millier de fidèles ont pris part à cette journée de prières et recueillement placée sous l'égide du nouveau Khalife général des khadres en Mauritanie et en Afrique de l'ouest Cheikh Abdou Aziz ould Cheikh Aya ould Cheikhna Cheikh Talibouya. Son représentant au Sénégal, Cheikhna Aidara, délivré, à son nom, un message de paix à l'endroit des fidèles et de la oumma islamique, en présence des autorités coutumières et religieuses, des membres de la famille de Cheikh Talibouya, de Cheikhna Cheikh Saad Bouh et de Cheikh Mouhamed Fadel ibne Mamine et de l'ensemble de la famille chérifienne.

Il a été projeté, lors de cette journée, une vidéo sur les nouveaux chantiers réalisés et en cours dans la cité religieuse de Nimzatt, initiés par le Khalife Cheikh Abdou Aziz avec l'aide de sa soeur et grande mécène Ezza Mint Cheikh Aya. Il s'agit, entre autres, d'une grande mosquée achevée, au coût de plus d'un milliard de FCFA, une école, un daara coranique, un hôpital flambant neuf avec des soins et médicaments gratuits entièrement pris en charge par le khalife et sa famille, une boulangerie; extension du réseau électrique et éclairage public, accès à l'eau, et une piste de près de 300 mètres qui mène au cimetière Saalikhina de Nimzatt où reposent des saints comme Cheikh Saad Bou Abih.

Les fidèles et membres de la communauté khadre ont réitéré leur allégeance au khalife Cheikh Abdou Aziz ibn Cheikh Aya et à son représentant au Sénégal Cheikhna Aidara. Tous ont prié pour un retour de la paix au Sénégal et au raffermissement des liens entre Sénégalais et Mauritaniens à l'occasion de cette journée d'hommages à Cheikhna Cheikh Talibouya (1931-1964), troisième khalife de Cheikhna Cheikh Saad bouh Aidara.