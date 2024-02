Afrique: Décès du président Hage Geingob - Pierre Ngolo partage son chagrin avec le peuple namibien

Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a signé, le 12 février à Brazzaville, le livre de condoléances ouvert à l'ambassade de Namibie au Congo, à l'occasion de la disparition du chef de l'Etat de ce pays, Hage Gottfried Geingob.

Accompagné de quelques collaborateurs, le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, a indiqué que la disparition de Hage Gottfried Geingob est une grande perte pour la Namibie, mais également pour la République du Congo et pour toute l'Afrique. « C'est avec une vive émotion que j'ai appris la tragique nouvelle de la disparition de son excellence, Dr Hage Gottfried Geingob, président de la République de Namibie. Le président Hage Gottfried Geingob est un homme d'Etat accompli dont les immenses qualités se sont affermies progressivement dans la lutte sans merci au sein de la Swapo, pour l'indépendance de la Namibie, dans le combat sans concession pour l'élimination de l'apartheid et dans la contribution exceptionnelle pour l'édification d'une nation moderne, résolument tournée vers le progrès social », a écrit le président du Sénat.

Selon lui, l'illustre disparu était un grand ami de la République du Congo qui a donné une dimension remarquable aux relations qui unissent les deux pays. Des relations qui se sont affermies, d'après Pierre Ngolo, dans les tranchées du combat commun contre l'apartheid, pour l'honneur et la dignité des peuples congolais et namibien en particulier, pour les peuples africains en général. « Entre la Namibie et le Congo, s'est développée une solide relation d'amitié, de fraternité. Les deux pays se sont toujours assistés pendant les moments difficiles.

Nous savons que du temps de la lutte de la libération de la Namibie, le Congo était une base forte, c'est d'ici que la Swapo namibienne, par une émission qui passait sur Télé-Congo, sensibilisait l'opinion internationale à sa situation, à son combat, mobilisait les combattants pour l'action ferme de sa libération et de son indépendance. Au nom du Sénat de la République du Congo et à mon nom personnel, j'exprime mes sincères condoléances au peuple et au Parlement namibien, ainsi qu'à la famille de l'illustre disparu », a conclu le président du Sénat, assurant les Namibiens de sa solidarité en cette période difficile.

L'ambassadeur de la République de Namibie au Congo, Sipapela Cletius Sipapela, qui était parti annoncer officiellement le 10 février, à l'hémicycle du Sénat, la nouvelle de la mort du Hage Geingob, a remis à Pierre Ngolo le programme des obsèques de l'illustre disparu. En effet, décédé le 4 février dernier à l'âge de 82 ans, le président namibien sera inhumé le 25 février. « Je suis venu annoncer officiellement au président du Sénat que la Namibie est en deuil, suite au décès, le 4 février dernier, du président de la République, Hage Geingob », annonçait Sipapela Cletius Sipapela, mettant en avant la nature des relations, entre autres, dans les domaines politique et socio-culturel.