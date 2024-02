Congo-Brazzaville: Œuvres sociales - L'Association solidarité Congo offre à la population des livres et du matériel médical

L'association a offert, le 12 février à Brazzaville, vingt-cinq tonnes de livres et du matériel médical à la population, dans le cadre de ses actions caritatives dont le but est d'encourager la lecture.

L'ensemble du matériel est un don venant de Lunéville, en France, et destiné aux différentes bibliothèques publiques ainsi que religieuses du pays. Pour ce lot, les districts de Kéllé, Boko, Kinkala ainsi que les structures comme la Sainte Trinité et l'Eglise évangélique du Congo seront Les bénéficiaires des livres, béquilles et déambuleurs.

Outre les bibliothèques, ce don servira également à équiper les structures sanitaires. « Autrefois, nous équipions l'hôpital de Makélékélé en draps, lits médicalisés, blouses pour les infirmiers et l'école paramédicale de Brazzaville en livres et béquilles. Cette fois-ci, la localité de Mbé n'est pas concernée. Nous jouons notre partition pour la lecture des enfants parce que cette culture semble disparaître », a expliqué Bernard Ntalou, membre d'honneur de l'Association solidarité Congo, déplorant les difficultés douanières. « La déclaration douanière a été faite en France depuis deux mois mais à peine quelques jours que les papiers ont été signés. Les difficultés sont, surtout dans l'exonération douanière. En plus, une somme de quatre-vingt mille FCFA a été déboursée pour la main d'oeuvre afin de décharger le conteneur », a ajouté Bernard Ntalou.

Depuis 2015, c'est le dixième conteneur que l'Association solidarité Congo fait parvenir au pays, dans le cadre de ses actions humanitaires et sociales. « Lorsque les responsables de l'Association solidarité Congo en France viennent à Brazzaville, ils s'intéressent à l'Ecole de peinture de Poto-Poto. Ils achètent des tableaux de peinture et autres objets d'artistes congolais pour faire des expositions en France. A l'issue de ces expositions, ils incitent à faire ces donations. Nous avons actuellement des établissements scolaires qui ont des bibliothèques mais sans ouvrages. Il s'agit de penser à cette jeunesse qui a oublié le sens de la lecture par manque d'encadrement. Avec ce don, nous allons alimenter plus d'une trentaine de structures ecclésiastiques, médicales et scolaires affiliées à l'Association solidarité Congo », a commenté le Pr François Sita, membre d'honneur de l'Association solidarité Congo.