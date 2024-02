Afrique: CAN 2025 - Quand la Côte d'Ivoire met-elle son titre en jeu ?

Alors que la Côte d'Ivoire a remporté dimanche sa troisième Coupe d'Afrique des nations (CAN), les regards sont tournés vers la CAN 2025. Quand et où l'événement devrait se tenir et pourquoi des doutes résident autour de son organisation l'année prochaine ?

Après 1992 et 2015, les Éléphants ont accroché une troisième étoile à leur maillot. Cela ouvre la porte à la prochaine édition de la CAN, qui devrait avoir lieu en 2025. Le tournoi devrait se tenir en juin et juillet, mais des sources rapportent que ce calendrier est incertain.

Incertitudes autour de l'organisation de la CAN 2025 l'année prochaine

Visiblement, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pourrait provoquer un conflit de calendrier avec l'événement africain. Cette nouvelle compétition mondiale aussi se déroulera à la même période, aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025.

D'ailleurs, lors d'une conférence de presse vendredi à Abidjan, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a clairement laissé une porte ouverte à un report du tournoi. La Côte d'Ivoire devrait donc s'attendre à ce que sa coupe soit mise en jeu en début d'année 2026.

Qui accueillera la CAN 2025 ?

Le Maroc accueillera la CAN 2025. La Guinée avait initialement été désignée comme hôte, mais elle a été privée de ces droits en raison d'absence d'infrastructures et d'installations adéquates.

Au Maroc, les matchs se dérouleront sur cinq sites : Ibn Batouta de Tanger, Moulay Abdellah de Rabat, le stade Mohammad V de Casablanca, Adrar d'Agadir, Marrakech de Marrakech et le stade de Fès.