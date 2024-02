Afrique: CAN 2023 - Peseiro regrette que le Nigeria n'ait 'pas joué à son niveau'

Le sélectionneur du Nigeria José Peseiro a regretté que son équipe n'ait "pas joué à son niveau" en finale de la Coupe d'Afrique, perdue contre la Côte d'Ivoire (2-1) dimanche à Abidjan.

"On peut parler de stratégie, de tactique, le point clef, c'est que notre équipe n'a pas joué à son niveau", a dit l'entraîneur portugais à l'issue de ce qui fut effectivement le plus mauvais match de son équipe dans la compétition.

"Notre équipe a fait un tournoi fantastique, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire était meilleure que nous. Quand ça arrive, que peut-on dire sinon bravo à la Côte d'Ivoire", a-t-il ajouté. On peut toutefois légitimement s'interroger sur la stratégie des Super Eagles qui ont refusé le jeu jusqu'au but d'Haller (81e).

Le technicien portugais, en fin de contrat après la CAN, a ensuite rendu hommage aux vainqueurs : Les Ivoiriens "ont encaissé un but mais ils ont été fantastiques, ils n'ont pas été nerveux, au contraire mon équipe a été nerveuse. Mon équipe a plus ressenti la pression de ce match".

"Jouer des finales, c'est particulier, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieurs, on avait plus de joueurs d'expérience", a complété le sélectionneur ivoirien Emerse Faé.

"A la mi-temps on a demandé aux joueurs de continuer ce qu'ils faisaient parce qu'on était bien, on a encaissé un but contre le cours du jeu", a ajouté le sélectionneur champion d'Afrique. "Il fallait qu'on garde notre sang-froid qu'on insiste, avec le pouvoir offensif qu'on a on savait qu'on pouvait revenir."

"On a aussi des joueurs d'expérience comme Max-Alain Gradel, Serge Aurier qui ont déjà gagné la CAN, tous ces joueurs-là nous on permis à nous le staff d'apaiser la pression finale. Je savais que sur ce plan-là on avait l'avantage sur le Nigeria", a conclu Faé.