Togo: Ce que fera la FOSELR 2024

Créée au travers d'un décret pris la semaine dernière en Conseil des ministres, la FOSELR 2024 ("Force Sécurité Élections Législatives et Régionales 2024") aura un rôle à jouer dans l'organisation et la bonne tenue des élections couplées Législatives et Régionales du 13 Avril prochain. c'est certain.

Cette force qui sera composée des forces de défense et de sécurité telles que la Police nationale, la Gendarmerie nationale et la Réserve opérationnelle, aura, selon les indications, pour mission de garantir la sécurité et de maintenir un climat de paix et de sérénité sur l'ensemble du territoire avant, pendant et après les élections législatives et régionales de 2024.

Elle sera sous la supervision de la commission électorale nationale indépendante (CENI) et le commandement opérationnel du ministère de la Sécurité. La FOSELR aura, informe-t-on une organisation décentralisée prenant en compte le plan de maillage du territoire par les forces de sécurité. Cette organisation, en fonction des circonstances, pourrait également être adaptée, à en croire les précisions apportées par l'exécutif togolais.