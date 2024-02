Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le colonel Gauthier Lebela, nouveau commandant du GPC

Le colonel Gauthier Lebela a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de prise de commandement au Groupement para commando (GPC), tenue le 12 février au camp militaire Marien-Ngouabi, à Brazzaville.

La cérémonie s'est déroulée en présence du haut commandement militaire. Elle a été marquée, entre autres, par la lecture de l'acte administratif portant nomination du nouveau commandant et le rituel de son intronisation et de prise de commandement. Le colonel Gauthier Lebela connaît, en effet, l'ampleur de la tâche qui l'attend. « Je suis conscient de la tâche qui vient de m'être confiée. Il faut que je développe au moins le sens de la responsabilité. Je ne suis pas arrivé là-bas tout seul. J'ai été apprécié par ma hiérarchie et je resterai en permanence à l'écoute... Avant moi, il y a eu des chefs qui ont commandé aussi cette structure et après moi , il y en aura d'autres. Pendant que je suis là, je vais jouer ma partition », a promis le colonel Gauthier Lebela.

Célibataire, père de cinq enfants, le colonel Gauthier Lebela a suivi plusieurs stages et formations militaire : élève officier d'active à la 7e promotion de l'académie militaire Marien-Ngouabi (1999) ; diplômes militaires obtenus : chef de groupe d'infanterie commando (CAT2) ; diplôme d'instructeur des troupes aéroportées, chef de section d'infanterie commando...Il est chevalier dans l'ordre de reconnaissance de l'Etat libyen, chevalier dans l'ordre du dévouement congolais, l'ordre de la reconnaissance de la Cémac, de la Fomuc et de la reconnaissance de l'Etat centrafricain. De 2002-2003, il est chef de section ; 2003-2004, officier adjoint ; 2004-2011, commandant d'unité ; 2015-2017, chef de la division instruction et entraînement de l'état-major du groupement para commando....

Notons que cette cérémonie a été clôturée par un défilé militaire. Une pléthore de participants a donné un cachet particulier à l'événement.