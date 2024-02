Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Février 2024

Sénégal : Report de la présidentielle - Un ancien secrétaire général adjoint de l'Onu se prononce

Ils sont nombreux à réagir au report de la présidentielle décidé par le Président Macky SALL le jour de l'ouverture de la campagne. Pour Adama DIENG, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU et leader de l'Alliance Panafricaine pour la Transparence et la Primauté du Droit (Patrol-Africa), l'instabilité politique découle de l'interruption du processus électoral. Il demande ainsi, à travers un communiqué, l'organisation d'une élection libre et transparente puisque l'Etat de droit doit être respecté. « Quelles que soient les raisons invoquées par l'Exécutif, rien ne peut justifier la décision d'interrompre le processus électoral. A la suite de cette décision, l'Assemblée nationale sénégalaise a élaboré et adopté le 5 février une loi constitutionnelle reportant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, prolongeant ainsi le mandat présidentiel qui devait s'achever le 2 avril 2024 et qui ne peut être prolongé sans violer la Constitution.(…) En ce qui concerne le report, Patrol-Africa demande qu'une élection libre, équitable et transparente soit organisée dès que possible, conformément aux dispositions de la Constitution », indique la note ( Source :adakar.com)

Côte d'Ivoire : Can 2023 – Les Éléphants présentent leur trophée au peuple ivoirien au Felicia après une parade à Abidjan

Les Éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( Can) de football ont présenté lundi soir leur trophée au peuple ivoirien au stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan après une parade dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne. Cette cérémonie festive, qui s'est déroulée dans un stade Félix Houphouet-Boigny plein comme un œuf, a enregistré la présence du Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement ivoirien. A cette occasion, Max Alain Gradel et ses coéquipiers ont été longuement ovationnés à tour à tour par un public surexcité du " Felicia ". Auparavant les champions d'Afrique 2023 de la Can, ont paradé avec leur trophée dans des rues de la capitale économique ivoirienne accompagnés d'une foule de supporters. Ce mardi 13 février 2024, les Éléphants de Côte d'l voire seront officiellement reçus au palais présidentiel d'Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara. (Source : abamako.com)

Niger : Coopération - Le Premier ministre au Maroc pour une visite d'amitié et de travail

Le Premier ministre, Ministre de l'Economie et des Finances Ali Mahaman Lamine Zeine quitte cet après-midi du lundi 12 février 2024, Niamey pour Rabat au Maroc où il effectuera une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Dans ce déplacement au Royaume Chérifien, le Premier Ministre est accompagné du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Nationale, Le général de Corps d'Armée Salifou Mody, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens de l'Extérieur Bakary Yaou Sangaré et des membres des Cabinets du Premier Ministre et du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense nationale.( Source : Anp)

Mali : Gestion de l'Autorité routière - La justice bientôt pour dénicher les 1,736 milliard de Fcfa volatilisés

Le montant total des irrégularités financières constaté à la gestion de la Direction générale de l'Autorité routière (AR) s'élève à 1,736 milliard de Fcfa. Ce trou a été dévoilé dans le rapport annuel 2022 du Bureau du Vérificateur Général. Ladite vérification financière porte sur la gestion de AR au titre des exercices 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. En effet, le Bureau du Vérificateur Général dans son Rapport Annuel 2022 a enregistré des irrégularités administratives ainsi que financières dans la Gestion de l'Autorité Routière (AR). Ces irrégularités financières, dans ce rapport, indexe le Directeur général de l'AR d'avoir ordonné le paiement indu de carburant aux membres du conseil d'administration, octroyé, sans base légale, 200 litres de carburant par administrateur et par session pour un montant total de 24,63 millions de Fcfa. Pour aussi avoir ordonné le paiement d'indemnités mensuelles indues au Délégué du contrôle financier d'un montant total de 10,65 millions de Fcfa, lequel pourtant n'est pas membre du personnel de l'AR. (Source : abamako.com)

Gabon : Sport - Emmanuella Atora Eyeghe se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

La taekwondoïste gabonaise, Emmanuella Atora Eyeghe, a brillamment obtenu sa qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la catégorie des moins de 57 kg, a-t-on appris ce lundi 12 février 2024. Sa victoire décisive contre la Marocaine Nada Laaraj, lors du tournoi qualificatif qui s'est déroulé au Complexe sportif Dakar Arena, à Diamniadio, au Sénégal, du 9 au 11 février, lui a ouvert les portes de cette prestigieuse compétition.Emmanuella Atora Eyeghe, âgée de seulement 27 ans, est déjà une figure prometteuse du sport gabonais. Vice-championne d'Afrique en 2023, elle s'est imposée avec détermination lors des quarts de finale contre la malienne Maïmouna Konate, puis en demi-finale contre la championne d'Afrique 2022, Nada Laaraj. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé ses félicitations à la taekwondoïste gabonaise, soulignant l'importance de sa présence aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Emmanuella Atora Eyeghe aura désormais l'opportunité de représenter son pays et de viser une performance historique lors de cet événement mondial majeur. ( Source :alibreville.com)

Guinée : Tension sociale - Le Syndicat affiche la fermeté face au gouvernement : « Il n'y aura pas de négociations tant que… »

Le Mouvement syndical unifié reste droit dans ses bottes et tient au respect du préalable qu'il a posé avant de négocier avec le Gouvernement autour de sa plateforme revendicative. Le lundi 12 février 2024, le huis-clos entre les deux protagonistes a été de très courte durée. Les leaders du mouvement syndical ont claqué la porte des discussions tout en exigeant la libération « immédiate et sans condition » de Sékou Djamal Pendessa, secrétaire général du SPPG incarcéré depuis trois semaines, avant de rentrer dans le vif des débats.« S'ils veulent qu'on continue les débats, il faut que notre camarade sorte de la prison, et qu'il soit mis à notre disposition », a martelé Amadou Diallo, coordinateur général du mouvement syndical guinéen. (Source :africaguinee.com)

Togo : Législatives - « On est préoccupés par le découpage électoral », dénonce le parti d'opposition Anc

Au Togo, les autorités ont annoncé que les prochaines élections législatives et régionales auront finalement lieu le 13 avril 2024. Le parti d'opposition Alliance nationale pour le changement (Anc) a réaffirmé que le découpage électoral pose problème. « Certains députés représentent deux à trois fois plus de populations que d'autres députés », assure le président de l'Anc, Jean-Pierre Fabre. Au Togo, l'Alliance nationale pour le changement (Anc) a ouvertement critiqué, lors d'une conférence de presse, le nouveau découpage électoral en vue des législatives du 13 avril 2024. Pour elle, l'augmentation du nombre de députés, de 91 à 113, ne règle pas le problème pointé, bien au contraire. Le président de l'Anc, Jean-Pierre Fabre, estime que ce nouveau découpage est injuste et inéquitable. Les bastions électoraux de l'opposition, notamment dans le sud, sont sous-représentés. (Source :Rfi)

Burkina : Environ des affaires - Le secteur privé et le gouvernement en conclave

Suite au retrait du Burkina Faso de la Cédéao, le Premier ministre Apollinaire Kyélem, a rencontré ce lundi 12 février 2024 à Ouagadougou, le secteur privé. Objectif : apaiser les inquiétudes et réaffirmer la volonté du gouvernement de poursuivre son développement économique. Le retrait du Burkina Faso de la Cédéao permettra « de nous réorganiser en fonction de nos intérêts et de signer des accords bilatéraux avec ceux qui le voudront, dans divers domaines en fonction des intérêts réciproques », a d'emblée indiqué le Chef du gouvernement burkinabè, Apollinaire Kyélem, face aux acteurs du secteur privé. Selon lui, cela se fera «de manière indépendante sans l'immixtion d'une quelconque puissance que ce soit». Il poursuit : « le retrait du Burkina Faso n'est dirigé contre personne et vise uniquement à assumer la souveraineté du pays, à assurer la sécurité et la prospérité de ses populations.» Le premier ministre Kyélem précise que « rien n'empêche donc, de renouveler ou d'adapter en cas de besoin nos relations avec chaque Etat membre de la Cédéao. Mais, plus jamais, personne ne pourra encore (…) nous imposer ou nous faire subir quoi que ce soit ».