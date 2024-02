Ile Maurice: Medine - Plus de Rs 2 Mds pour le premier semestre

Pour le premier semestre de 2023-2024, le groupe Medine a enregistré des revenus en hausse de 73 %, atteignant Rs 2,02 milliards. Les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ont augmenté de leur côté de 93 %, pour atteindre Rs 496 millions. Cette performance témoigne, selon la direction, des efforts du groupe pour renforcer l'innovation et l'excellence opérationnelle afin d'alimenter la productivité et la croissance.

«Nos chiffres démontrent des progrès solides témoignant de notre restructuration opérationnelle, qui a commencé en 2020, ainsi que de la gestion disciplinée de nos opérations. Nous poursuivons notre stratégie visant à équilibrer nos objectifs de croissance et d'investissement avec une gestion prudente de la dette et nos efforts concertés pour créer une culture de performance dans l'ensemble du groupe», affirme Dhiren Ponnusamy, Chief Executive Officer du groupe.

Une analyse sectorielle montre que l'immobilier a enregistré de bons résultats, avec des revenus quintuplés à Rs 881 millions et un EBITDA tr iplé à Rs 187 millions, notamment grâce aux projets résidentiels Serenis et City Garden Oceanside. Ces résultats sont également soutenus par un taux d'occupation élevé et constant dans le portefeuille locatif du groupe, reflétant la force et l'attractivité de l'offre immobilière de Medine.

Autre secteur qui a connu une croissance solide est celui de l'agriculture avec des revenus s'élevant à Rs 722 millions contre Rs 662 millions l'année précédente, et un EBITDA de Rs 230 millions, soit une amélioration de 49 %. Cette amélioration est due notamment à l'adaptation face aux défis climatiques, et à des initiatives innovantes dans les domaines de la culture vivrière et de l'élevage.

Dans le pôle loisirs du groupe, l'augmentation de la fréquentation touristique au parc Casela et une croissance de 34 % des revenus, avec respectivement Rs 224 millions pour Casela et Rs 146 millions pour Sports & Hospitalité, illustrent une tendance positive. Quant au pôle éducation, il se développe grâce à de nouveaux partenariats stratégiques avec des établissements d'enseignement supérieur internationaux de premier plan, notamment The American Business School of Paris, SUPINFO, le Vellore Institute of Technology et Swansea University. Ces collaborations permettront d'élargir l'offre éducative dans des domaines clés tels que l'informatique, la science des données, l'intelligence artificielle, l'ingénierie, la santé, l'administration des affaires et le marketing numérique

«Les perspectives pour le reste de l'année financière sont positives, avec l'achèvement de plusieurs projets résidentiels additionnels en cours de réalisation. Les travaux de construction de l'extension du Cascavelle Shopping Mall ont déjà démarré. La première phase devrait être achevée d'ici mai 2024. La seconde phase, qui triplera la superficie actuelle du mall, serait bouclée fin 2025», explique Dhiren Ponnusamy.

Medine a également réduit sa dette nette à Rs 4,4 milliards, conformément à son engagement envers le marché de réduire la dette du groupe. Ceci marque la conclusion du programme de désendettement que Medine avait entamé en 2020. La récente émission obligataire de Rs 1,4 milliard, sursouscrite de Rs 400 millions et notée «CARE MAU A ; Stable» par CARE Ratings (Africa), illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité financière de Medine et établit une base solide pour le financement à long terme de ses projets d'avenir.

L'achèvement prochain de nouveaux axes routiers, d'un projet de clinique privée et de nouveaux partenariats éducatifs sont des étapes clés dans la vision à long terme de Medine pour le développement durable de Maurice et de la région ouest. Ces initiatives démontrent l'engagement de l'entreprise à contribuer activement au bien-être de la communauté et à générer un impact positif.