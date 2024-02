Madagascar: RuralInvest - 30 nouveaux « utilisateurs aguerris » certifiés à Antsirabe

Trente participants ont été officiellement certifiés « utilisateurs aguerris » à l'issue de leur formation de recyclage RuralInvest, qui s'est déroulée à Antsirabe du 5 au 9 février dernier.

Cette session de formation a été dirigée par le Point focal RuralInvest de la FAO Representation - Madagascar Comores Maurice Seychelles, accompagné de cinq nouveaux formateurs qui ont également obtenu leurs certifications. Selon les organisateurs, l'objectif de cette formation était de renforcer les compétences des professionnels de l'agriculture et de l'élevage dans l'utilisation efficace de l'outil RuralInvest, un programme développé par le Centre d'Investissement de la FAO dans les années 1990. La méthodologie de RuralInvest, éprouvée au fil du temps, est constituée de manuels d'utilisation, de formations pratiques et d'un logiciel informatique conçu pour aider les groupes, les organisations et les individus à préparer des avant-projets d'investissement ou à mobiliser des ressources.

Outils adaptés

RuralInvest se distingue par son approche participative, intégrant les résultats des investissements, leur durabilité et les priorités des communautés locales. Contrairement à d'autres outils d'investissement, il est adapté à une variété de projets, petits ou moyens, à partir de 2 000 USD, ainsi qu'à des analyses comparatives de plusieurs projets. Cette initiative de formation s'inscrit dans le cadre de l'assistance technique de la FAO au Programme DEFIS du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs locaux pour favoriser le développement rural et promouvoir des investissements durables dans le secteur agricole.

Pérennisation

Par ailleurs, la capitalisation de toutes les activités liées à RuralInvest est en cours et devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2024. Ce processus permettra de consolider les acquis et de mieux orienter les futures interventions dans le domaine du développement agricole et rural. L'utilisation de RuralInvest dans les initiatives de développement offre une approche systématique pour élaborer des propositions d'affaires et de marketing de haute qualité. Cet outil favorise la communication entre les techniciens sur le terrain, les entrepreneurs et les institutions financières, renforçant ainsi la viabilité des projets et leur impact sur les communautés locales. L'équipe RuralInvest de la FAO continue de développer de nouveaux matériaux de formation, des tutoriels et d'organiser des événements pour soutenir la communauté d'utilisateurs à travers le monde. Cette démarche s'inscrit dans un engagement continu à promouvoir des pratiques agricoles durables et à renforcer les capacités des acteurs du développement rural.