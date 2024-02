Afrique: La fierté de tout un Peuple après ce sacre

La victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2024 est exemplaire et reflète l'état d'esprit qui a guidé cette équipe des Elephants tout au long de la compétition. Elle reflétait la volonté de faire honneur à son pays et était en symbiose avec tous les Ivoiriens. La joie de ce peuple et la célébration de ce triomphe nous rappellent ce que, nous, Malgaches avons ressenti lors de l'épopée des Barea à la CAN 2019. Certains diront que ce n'est que du football, mais ce triomphe est un symbole de l'unité du peuple ivoirien qui a supporté ses joueurs dans l'adversité et les a poussés à se sublimer pour obtenir cette couronne de meilleur équipe de la compétition.

La fierté de tout un Peuple après ce sacre

L'équipe de Côte d'Ivoire était depuis le début dans une position difficile car elle figurait d'emblée parmi les favoris. Elle représentait le pays organisateur de cette CAN 2024 et la pression qui pesait sur les épaules des joueurs était écrasante. Cette responsabilité qu'elle endossait était somme logique, en égard à la qualité de ses joueurs dont certains brillaient , dans les championnats de football européen. Didier Drogba, la star du football ivoirien, ne cachait pas la difficulté de la tâche, mais il était confiant dans la tâche qui les attendait. Et effectivement, la défaite enregistrée lors du premier match a porté un coup au moral de ces Eléphants, mais la suite des autres confrontations dans leur poule les mit en porte à faux avec leur public et ils pouvaient même être éliminés dès cette première phase de la compétition.

La qualification pour les huitièmes de finale s'est faite à l'arraché, mais elle leur a permis de retrouver la confiance. Elle rejoignait d'autres grandes nations du football dans cette étape, mais avec le soutien de tout le peuple ivoirien, elle n'a plus trébuché. Tous les spécialistes ont affirmé qu'elle s'envolait vers la victoire finale. Le talent de ses joueurs et l'élan insufflé par les supporters ivoiriens ont fait le reste. Les Super eagles n'ont rien pu faire face à ces éléphants galvanisés les milliers de spectateurs du stade Alassan Ouatara. Ce fut la victoire méritée d'une grande équipe qui remporte son troisième titre de champion d'Afrique. Abidjan s'est embrasée toute la nuit et a fêté ce sacre jusqu'au petit matin.