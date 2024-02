Mali: L'armée et le groupe Wagner investissent la mine d'or artisanale d'Intahaka

L'armée malienne et ses supplétifs du groupe russe Wagner ont investi la mine d'or d'Intahaka pendant le week-end. Il s'agit d'un vaste site d'orpaillage artisanal situé dans le gourma malien, commune de N'Tillit, à environ 80 kilomètres de Gao, dans le Nord. S'agit-il de sécuriser le site, fréquenté jusqu'ici par tout ce que le Mali compte de groupes armés, ou bien de tirer profit de cette matière première ?

Ils sont arrivés, vendredi 9 février, par hélicoptère. Les sources jointes par RFI confirment toutes le débarquement de nombreux mercenaires du groupe Wagner, accompagnés de soldats maliens. Aucun chiffre précis n'a pu être recoupé.

Intahaka est la plus vaste mine d'or artisanale du nord du Mali. Depuis environ six années, des milliers d'orpailleurs venus de tout le pays mais également du Soudan, du Tchad ou encore du Niger, s'y côtoient. À coup de pioche et dans des conditions particulièrement rudes, ils creusent la terre à la recherche de quelques grammes d'or et d'une vie meilleure.

Orpailleurs taxés par les groupes armés

Mais les orpailleurs n'ont jamais été seuls à Intahaka : rebelles du CSP (Cadre stratégique permanent), jihadistes du Jnim (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) liés à al-Qaïda ou de l'organisation État islamique au Sahel, presque tous les groupes armés présents au Mali s'y sont succédé et parfois même affrontés.

Les connaisseurs du site décrivent des systèmes de prélèvement de taxes minutieusement organisés, ce que confirme un rapport de l'ONUDC (Office des Nations unies contre la drogue et le crime) publié en novembre dernier. Dans ce rapport, les experts onusiens alertent sur le recours par les différents groupes armés actifs au Sahel au trafic d'or pour se financer. Selon les chiffres officiels maliens, les mines artisanales du pays produisent au moins 26 tonnes d'or chaque année, une estimation nécessairement très sous-évaluée, car elle ne prend pas en compte les sites contrôlés, justement, par les groupes armés dans le Nord.

Sécurisation du site

Des sources locales, sécuritaires et civiles, assurent que l'objectif du déploiement de Wagner à Intahaka est de sécuriser le site et d'empêcher les groupes armés non étatiques de bénéficier de cette manne. Des fouilles ont été effectuées dans les abris des orpailleurs et les hommes possédant des armes ont tous été exclus de la mine, y compris ceux du Gatia, groupe armé local allié des autorités maliennes de transition et impliqué, ces derniers mois, dans la gestion du site.

Selon plusieurs sources concordantes, les combattants du Gatia auraient été escortés dès samedi soir par les Fama vers la localité d'Intarkad, à une trentaine de kilomètres de Gao. Les mercenaires du groupe Wagner auraient quant à eux quitté Intahaka dimanche, en promettant de revenir. Ce sont désormais les soldats de l'armée malienne qui assurent la sécurité du site.

Ressource minière convoitée par Wagner ?

D'autres sources, principalement parmi les rebelles du CSP, assurent au contraire que les mercenaires de Wagner sont surtout venus pour tirer profit de la mine. Ils affirment que de l'or et des sommes d'argent ont été dérobés, ce qu'aucune source indépendante n'a été en mesure de confirmer. Ces sources estiment également que l'arrivée de Wagner sur le site annonce, sinon son exploitation directe, du moins de futurs prélèvements de taxes par le groupe paramilitaire russe.

En Centrafrique et au Soudan, l'exploitation minière est une source de revenus connue et largement documentée pour le groupe Wagner. À ce jour, ce modèle n'a pas été dupliqué au Mali où ces « partenaires », supplétifs de l'armée, sont financés par l'État malien.

Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite et n'a pas communiqué officiellement sur ce déploiement à Intahaka.