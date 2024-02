Afrique: Saint Valentin - Njara Olan au Fara West

Son nom ne semble pas si familier aux oreilles du large public pourtant, Njara Olan s'entoure des meilleurs dans le microcosme du jazz. Pour une extension de la célébration de la Saint-Valentin, elle se retrouvera sur la scène du Fara West Faravohitra, dans l'antre du jazz samedi soir. Accompagnant la crème des musiciens malgaches, la chanteuse n'en est pas à son coup d'essai. Très à l'aise dans tous les registres particulièrement dans le groove love, Njara Olan fera voyager à travers le monde grâce au répertoire choisi avec soin par le bassiste et non moins maître des lieux, Erick Rakotoary. Cette fois, ils se verront accompagnés par Mihaja Rakotoarisoa à la batterie et Zo Evan au clavier.

Convivialité, simplicité étant les leitmotivs, le Fara West promeut la musique dans un cadre chaleureux et tropical tel un navire au-dessus de la ville. Les habitués se retrouvent souvent au gré de leurs envies de voyage, toujours entourés d'amis de toutes générations. Avec le bassiste Eric Rakotoary tenant la barque, virtuose de son instrument, il emmène le public dans différents univers et crée des moments de rencontre. Des occasions rares de vivre des moments suspendus au plus près des artistes.