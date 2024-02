Afrique: Pétanque/Saison 2024 - Douze compétitions à points au programme

La Fédération Sport Boule Malgache (FSBM) a dévoilé son calendrier 2024, promettant une année passionnante pour les amateurs de pétanque à travers le pays. Sous la direction de son président par intérim, Adrien Julio Édouard, l'organisation prévoit douze compétitions à points, avec des ajustements potentiels en fonction des événements imprévus tels que la météo, les examens ou les affaires nationales comme les élections.

La nouvelle équipe dirigeante a annoncé des améliorations à venir au cours de son mandat, qui s'étendra jusqu'en 2025. Parmi les changements notables figure l'introduction d'un nouveau système de comptage de points pour tous les tournois organisés par la FSBM et les ligues régionales, y compris la Coupe de Madagascar et le Championnat de Madagascar. Ce système sera en place pour les trois championnats de Madagascar, à savoir le championnat « tête à tête » les 3, 4, 5 mai, le championnat « doublette » les 28, 29, 30 juin, et le championnat « triplette » les 27, 28, 29 septembre, toutes catégories confondues.

Ce système vise à simplifier le classement des joueurs et à promouvoir la transparence, avec l'objectif de sélectionner le quatrième joueur qui formera l'équipe nationale malgache, selon les déclarations du numéro un de la pétanque malgache. La saison débutera avec l'ouverture officielle des activités de la FSBM les 2 et 3 mars à Analamanga. Ensuite, du 5 au 7 avril, la Coupe de Madagascar se tiendra dans la région Vakinankaratra, avec la participation des clubs qualifiés des ligues régionales. L'équipe vainqueur de cette coupe représentera le pays au Championnat d'Afrique au Maroc en juin. La championne de Madagascar, quant à elle, disputera les championnats du monde en décembre à Dijon, en France. Tout au long de l'année, les ligues et clubs organiseront également des tournois pour animer la pratique de ce sport populaire à Madagascar.