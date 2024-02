Madagascar: TGV - Prêt à rafler les sièges dans l'Atsimondrano

Le parti Tanora malaGasy Vonona (TGV) du district d'Atsimondrano attend de pied ferme les élections législatives et communales qui se tiendront dans les mois à venir. Ce dimanche, une rencontre entre ses élus et ses membres s'est tenue à Andoharanofotsy. Maman Olga, la mère du président Andry Rajoelina, a honoré de sa présence l'événement. Dirigée par le député et les maires élus sous la couleur orange dans les 26 communes du district d'Atsimondrano, cette rencontre était l'occasion pour le parti de fixer un nouveau défi pour les prochaines échéances électorales.

« L'objectif est de faire élire le plus grand nombre de maires et de députés possible pour les communales et les législatives à venir », a-t-on souligné. En effet, outre les 26 sièges à pourvoir pour les élections communales, la circonscription compte deux sièges de députés pour la course à Tsimbazaza. « Si on se réfère aux dernières présidentielles, le district d'Atsimondrano se trouve parmi ceux où le président Andry Rajoelina a pu faire son meilleur score », a-t-on ajouté avant de préciser que « cela a même dépassé celui de 2018 ».

Selon les explications fournies, cette victoire est tout simplement le reflet des différentes réalisations du chef de l'État et de son régime. Le député a d'ailleurs profité de cet événement pour faire le bilan de ce mandat écoulé et définir les nouveaux challenges à relever pour les années à venir, surtout pour les prochaines élections.