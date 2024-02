Madagascar: Université d'Antananarivo - De nouveaux matériels informatiques attribués par le MESUPRES

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) a effectué un geste significatif en remettant un don de matériels informatiques à l'Université d'Antananarivo. Cette donation comprend des ordinateurs de bureau complets ainsi que des tablettes, destinés à renforcer le parc informatique des établissements universitaires. Selon les discours lors de la cérémonie de remise officielle de don, l'objectif principal de cette initiative est d'accélérer le processus d'inscription sur la plateforme EDUTIC, utilisée par l'université. La cérémonie de remise s'est déroulée la semaine dernière à la salle des présidents de l'Université d'Ambohitsaina, à Ankatso.

Cet événement marque un pas en avant dans la modernisation des infrastructures informatiques au sein de l'université, offrant ainsi aux étudiants et au personnel enseignant des outils technologiques plus performants et adaptés aux besoins actuels. Bref, cette contribution du MESUPRES illustre son engagement à soutenir l'éducation supérieure et la recherche scientifique à Madagascar. Elle permettra non seulement de faciliter les procédures administratives, mais également de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'apprentissage et de recherche au sein de l'université.