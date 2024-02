Madagascar: Exposition - Mariam Amyra apprécie l'échange avec les jeunes

L'artiste franco-égyptienne Mariam Amyra a clôturé avec succès sa première exposition intitulée « Fun & Flow », qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville d'Antananarivo, ce dimanche. Plus de trente tableaux ont été présentés, offrant aux visiteurs une expérience artistique riche et variée, marquée par deux styles distincts qui sont la peinture Pop et la peinture intuitive. Si dans la peinture Pop l'artiste célèbre la joie de vivre et la musique, dans la peinture intuitive, elle se libère du mental pour laisser les énergies du moment guider son pinceau.

« Ce qui m'a particulièrement marquée, c'est l'échange avec les jeunes malgaches. Ils étaient formidables, curieux, posant une multitude de questions, et d'une grande bienveillance. C'est le souvenir le plus précieux que je garderai de cette exposition. J'ai accueilli entre quatre-vingt et cent visiteurs par jour. Ces échanges avec la jeunesse malgache ont été très enrichissants », confie Mariam Amyra.

Durant toute la durée de l'exposition, l'artiste était présente chaque jour, offrant aux visiteurs la possibilité de discuter avec elle en personne et d'en apprendre davantage sur son processus créatif. L'utilisation de matériaux locaux, tels que la terre rouge, le sable, l'argile jaune et verte, a ajouté une dimension particulière aux œuvres, suscitant un vif intérêt parmi les jeunes malgaches.