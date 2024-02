Madagascar: Éducation - Les bacheliers attirés par l'étranger

Détermination. C'est le mot que l'on peut utiliser pour qualifier les lycéens d'aujourd'hui qui envisagent d'étudier à l'étranger. Nombreux sont ceux qui souhaitent quitter le pays pour diverses raisons. Cela a été constaté lors des deux jours de salon sur l'étude à l'étranger, qui s'est tenu au Novotel Ivandry, vendredi et samedi.

Les jeunes, filles et garçons, y sont venus nombreux chercher des renseignements. Ce salon, dénommé Education Global Expo de Fan Education Agency, a offert une grande opportunité à ces jeunes de trouver leur voie et de concevoir leurs projets de quitter le pays. Ces jeunes ont pu obtenir des renseignements auprès d'une vingtaine de stands. La file d'attente était longue même si l'événement était payant.

Le Canada, la France et les États-Unis, ce sont les pays les plus choisis par les jeunes. « J'envisage de poursuivre mes études aux États-Unis pour devenir ingénieure industrielle. Je veux partir car je sens que je peux avoir un meilleur avenir là-bas », déclare Mevasoa, une jeune lycéenne de la capitale. Les raisons de chaque choix sont multiples. Certains souhaitent partir pour un meilleur avenir, d'autres pour vivre dans des conditions de vie différentes. « Bien sûr que ce sera mieux qu'ici », explique un autre étudiant. D'autres veulent se sentir libres et indépendants.

D'un côté, les Malgaches sont, actuellement, fortement attirés par le Canada. Une autre agence préparant et recevant ces jeunes annonce un chiffre allant jusqu'à une centaine de Malgaches par an souhaitant partir pour le Canada. « La plupart des jeunes choisissent la province de Québec car ce pays est francophone. Des centaines de Malgaches préparent leurs dossiers chaque année », explique Michelle Rakotonaivo, vice-présidente de la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, lors de ce salon.