Madagascar: Chirurgies gratuites de Mercy Ships - Les malades s'impatientent

Une dizaine de jours se sont écoulés depuis l'arrivée du navire-hôpital Mercy Ships au port de Toamasina. Pourtant, les soins chirurgicaux n'ont pas encore commencé.

Chaque jour, depuis l'arrivée du navire de l'espoir Mercy Ships à Toamasina, bon nombre de personnes viennent au Centre hospitalier universitaire (CHU) Manarapenitra Morafeno de cette ville portuaire, pour s'informer de l'ouverture des inscriptions et des débuts des opérations. Elles rentrent bredouilles. « Nous n'avons pas obtenu de réponses satisfaisantes. Les agents de l'hôpital que nous avons croisés, ont indiqué qu'ils ne sont pas au courant du planning.», regrette Mihantavola Norohasina, une habitante de Toamasina dont la fille souffre d'un bec de lièvre.

Les malades s'impatientent. «Nous attendons cette opération depuis 2023. Nous étions venus à Toamasina au mois de novembre dernier, dans l'espoir d'être inscrits en tête de liste des patients à opérer. Maintenant que le navire est à Madagascar, nous n'avons toujours pas de nouvelles. Nous ne voulons pas rater cette occasion, car nous n'avons pas les moyens de nous faire opérer dans un hôpital», lance une habitante de Vatomandry. Le CHU Morafeno Toamasina a affiché à l'entrée de l'hôpital, la semaine dernière, qu'il n'y a pas encore de nouvelle sur le Mercy Ships.

Grande campagne

Et les responsables de l'hôpital ont annoncé dans une courte vidéo, que le ministère de la Santé publique est en pleine discussion et préparation du bon déroulement de cette mission. Dans un communiqué publié par le Mercy Ships le 25 septembre 2023, pourtant, il a été indiqué qu'une réunion s'est déjà tenue entre le ministère de la Santé publique et le Mercy Ships, lors de laquelle ils ont planifié le retour du navire-hôpital à Madagascar en début du mois de février 2024. Les dates d'inscription à cette mission, prévues pour le 27 novembre au 15 décembre 2023, ont été reportées. Depuis, aucune nouvelle date n'a été communiquée.

C'est la quatrième fois, depuis 1996, que cette organisation humanitaire internationale effectue une grande campagne d'intervention chirurgicale gratuite dans le pays. Elle réalise des interventions relevant de la chirurgie maxillo-faciale et oto-rhino-laryngologique, de la chirurgie générale, de la chirurgie pédiatrique générale, de la chirurgie orthopédique pédiatrique, de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie plastique reconstructrice. Cette fois-ci, l'équipe médicale prévoit de réaliser plus de mille cent cinquante interventions chirurgicales, pendant une durée de dix mois.