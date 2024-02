Angola: Carnaval 2024 - João Lourenço assiste au défilé central

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a témoigné lundi le défilé central du Carnaval de Luanda, célébré sur la Nova Marginal de la capitale angolaise.

Accompagné de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, le Chef de l'État a assisté au défilé de 13 groupes carnavalesques.

Cette année est marquée par le retour dans la classe A de l'emblématique União Operário Kabocomeu, vainqueur de la première édition du Carnaval de l'Angola Indépendant, en 1978, après avoir remporté la classe B en 2023.

Le groupe União Recreativo do Kilamba s'est exhibé pour défendre le trophée remporté en 2023, avec une forte opposition de la part d'autres groupes comme União Mundo da Ilha, le croque-mitaine des carnavals de Luanda, avec 14 titres, União Kiela et, peut-être, Kabocomeu lui-même avec plus d'un demi-siècle d'existence et de prestige et qui font donc partie du patrimoine du Carnaval de Luanda.

União Kazucuta do Sambizanga a été le premier à défiler et União Recreativo do Kilamba, tenant du titre, le dernier.

Trois groupes viennent de Sambizanga, deux de Cazenga, ainsi que de Maianga, Rangel, Viana, tandis que le reste vient d'Ingombota et Quiçama.

Le style de danse Semba a été le plus représenté, avec six groupes, suivi de Kazucuta, par quatre.

Le premier classé de la 46ème édition du Carnaval de Luanda, dans la classe A, recevra comme prix la somme de 15 millions de Kwanzas, contre cinq millions pour l'édition 2023.

Le deuxième recevra 10 millions de Kwanzas et le troisième cinq millions, selon le président de l'Association provinciale du Carnaval de Luanda (APROCAL), Nataniel Narciso.

Dans la classe B, le premier classé recevra cinq millions, le deuxième trois millions et le troisième classé la somme de deux millions de kwanzas.

Pour la classe Enfants, l'organisation attribuera aux gagnants respectivement la somme de huit millions, six millions et quatre millions.