Afrique Centrale: Réseau national des femmes médiatrices de paix au Gabon (RENAFEM) officiellement installé

Le bureau du Réseau national des femmes médiatrices de paix au Gabon (RENAFEM) a été officiellement installé le 09 février 2024 à Libreville en présence du Médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina, du Conseiller Technique, représentant le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul Marie Gondjout empêché et bien d'autres représentantes des membres du gouvernement et des institutions comme le Sénat, représenté par Victoire Lasseni-Duboze.

Les membres du bureau du Réseau national des femmes médiatrices de paix au Gabon (RENAFEM) sont connues. Elles ont été officiellement installées au cours de la cérémonie qui a eu lieu dans la capitale gabonaise et disent déterminées à jouer le rôle qui est le leur. Elles se battent pour préserver la paix et surtout, travaillent pour la consolider. C'est d'ailleurs ce qui a motivé à la création de ce Réseau, présidé par Elisabeth Ngoua Mbina.

Elle reste convaincue que les femmes vont jouer un rôle important dans le travail du dialogue inclusif. Aussi, appelle t-elle les femmes à la solidarité afin de faire reculer la violence. La communication pour elle, doit être une des armes pour mettre en exergue le travail abattu. Elle n'oublie pas la République Démocratique du Congo qui est déchirée à l'Est et appelle à la paix dans cette région.

Pépécy Ogouliguendé, une des figures fortes de la Société civile, a été installée comme Présidente du Comités des Sages du Réseau. Elle pense que le Réseau devra jouer un rôle très important auprès des décideurs pour que la transition soit plus inclusive. A coté d'elle, le Médiateur de la République, Alexis Boutamba Mbina s'est félicité de cette bravoure des femmes qui luttent pour le maintien de la Paix. "Quand les femmes se lèvent pour la bonne cause, la cause humaine, l'essor vers la félicité se sent et se voit" lâchera t-il.

Représentant le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux empêché, Hervo Akendengue, Conseiller Technique du membre du gouvernement a rappelé à des fins utiles que "la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies a reconnu le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, la consolidation de la paix et la sécurité. Elle appelle à la protection des droits humains des femmes et des filles, à la participation des femmes aux processus de paix et de sécurité, et à l'intégration de la dimension du genre dans les politiques et les programmes" a t-elle précisé.

Poursuivant ses propos, elle a aussi souligné qu'il est important que la parole de sagesse offerte aux femmes par le Créateur puisse être plus souvent entendue. "Je me fais l'écho des plus Hautes Autorités de notre Pays en vous encourageant dans cette initiative louable" a t-elle promis.

Le Bureau Exécutif du RENAFEM-GA est composé comme suit :

1. Présidente : Elisabeth NGOUA MBINA ;

2. 1ère Vice-Présidente, Chargée des Relations extérieures : Hermina AKAZONG SABIKANDA ;

3. 2ème Vice-Présidente, Chargée des projets : Joannie MAHINOU LANMADOUCELO ;

4. 3ème Vice-Présidente, Chargée de l'Organisation : Annette PIGHA MOMBO ;

5. Secrétaire Générale : Reine ADIAHENOT épse NDJONDJIT ;

6. Secrétaire Générale Adjointe 1 : Zilida EFONE ONDO ;

7. Secrétaire Générale Adjointe 2 : Rosalie ISSISSOU ;

8. Conseiller Stratégique : Claude-Marie Térence ANDTOUNGOU ;

9. Conseiller Stratégique Adjointe 1 : Linda Esther MAYEMBAT épse NGUEMA ELLANG ;

10. Conseiller Stratégique Adjointe 2 : Nicole KEWA ;

11. Chargée de la Communication : Martial TSONGA ;

12. Chargée de la Communication Adjoint : Herton OMOUGOU ;

13. Trésorière Générale : Gwénaëlle SIMBI épse MARAT-ABYLA.

Il faut rappeler à des fins utiles, qu'une centaine de femmes ont été formées et seront déployées à travers le pays pour porter la voix aux autres femmes. Aussi, le Réseau suit de près l'actualité en RDC et appelle à la paix, à l'arrêt des violences.